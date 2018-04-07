Sky News: Пхеньян грозит британцам не ракетами, а хакерами

Северная Корея вряд ли решится на ядерный удар по Великобритании, однако её вирусы уже нанесли значительный ущерб Лондону, сообщает Sky News со ссылкой на доклад профильного комитета британского парламента. Чтобы справиться с этой угрозой, государству нужны инвестиции и специалисты.
Члены британского парламента подготовили доклад об опасности, которую представляет для Великобритании Северная Корея. Как пишет на своём сайте Sky News, в нём они пришли к выводу, что северокорейские кибератаки угрожают государству больше ядерных ракет.
Северная Корея разрабатывает свою ядерную программу уже больше четверти века, но, по мнению парламентариев, вряд ли она станет наносить ядерный удар по Великобритании. А вот компьютерные системы в прошлом году пострадали от вируса WannaCry, который, как считается, был разработан в КНДР. По словам депутатов профильного комитета, Северная Корея активно разрабатывает свои возможности в виртуальном пространстве с начала 1990-х годов. По их оценкам, в этом задействованы мощные организации и порядка 6800 человек.
Одно из подразделений, которое занимается хакерскими атаками в пользу Северной Кореи, по информации британских спецслужб, находится на территории Китая, и Пекин об этом должен знать, учитывая, как он следит за своим виртуальным пространством.
При этом Великобритания в силах дать должный ответ на атаки Северной Кореи, но поскольку эти инструменты ещё не применялись, неясно, какое действие они возымеют. А потому депутаты запросили дополнительные инвестиции помимо того, что уже выделено в бюджете на сферу обороны. Кроме того, они признали, что есть недостаток в людях с необходимыми навыками. Ранее был представлен другой доклад, где говорилось, что вирусами заражена треть компьютеров системы здравоохранения Англии, сообщает Sky News.
У кораблей Украины не будет никаких проблем с проходом в Азовское море в случае выполнения необходимых процедур и соблюдения международных правил прохода водных пространств, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред РК при президенте Георгий Мурадов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа и обрушения в доме в Магнитогорске.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.
В Омске из торгово-развлекательного комплекса «Континент» эвакуировали около 4 тыс. человек в связи с поступившим сообщением о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.