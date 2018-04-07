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Sky News: Пхеньян грозит британцам не ракетами, а хакерами

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Северная Корея вряд ли решится на ядерный удар по Великобритании, однако её вирусы уже нанесли значительный ущерб Лондону, сообщает Sky News со ссылкой на доклад профильного комитета британского парламента. Чтобы справиться с этой угрозой, государству нужны инвестиции и специалисты.
Sky News: Пхеньян грозит британцам не ракетами, а хакерами
Reuters

Члены британского парламента подготовили доклад об опасности, которую представляет для Великобритании Северная Корея. Как пишет на своём сайте Sky News, в нём они пришли к выводу, что северокорейские кибератаки угрожают государству больше ядерных ракет.

Северная Корея разрабатывает свою ядерную программу уже больше четверти века, но, по мнению парламентариев, вряд ли она станет наносить ядерный удар по Великобритании. А вот компьютерные системы в прошлом году пострадали от вируса WannaCry, который, как считается, был разработан в КНДР. По словам депутатов профильного комитета, Северная Корея активно разрабатывает свои возможности в виртуальном пространстве с начала 1990-х годов. По их оценкам, в этом задействованы мощные организации и порядка 6800 человек.

Одно из подразделений, которое занимается хакерскими атаками в пользу Северной Кореи, по информации британских спецслужб, находится на территории Китая, и Пекин об этом должен знать, учитывая, как он следит за своим виртуальным пространством.

При этом Великобритания в силах дать должный ответ на атаки Северной Кореи, но поскольку эти инструменты ещё не применялись, неясно, какое действие они возымеют. А потому депутаты запросили дополнительные инвестиции помимо того, что уже выделено в бюджете на сферу обороны. Кроме того, они признали, что есть недостаток в людях с необходимыми навыками. Ранее был представлен другой доклад, где говорилось, что вирусами заражена треть компьютеров системы здравоохранения Англии, сообщает Sky News.

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источник
Sky News Великобритания Европа
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Великобритания интернет кибератака Северная Корея хакер ядерное оружие
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