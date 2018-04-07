Sky News: Пхеньян грозит британцам не ракетами, а хакерами

19:47 Брызгалова рассказала, какое место займёт в списке 100 самых сексуальных спортсменок Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, какое место может занять в рейтинге 100 самых сексуальных спортсменок.

19:44 Трамп рассказал, почему демократы пытаются добиться его импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются добиться его импичмента только из-за предстоящих в 2020 году выборов, в которых «они не победят».

19:38 Брызгалова призналась, какую часть своего тела считает самой привлекательной Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, какую часть своего тела считает наиболее привлекательной.

19:29 Брызгалова: хотела бы научить играть в кёрлинг Путина Чемпионка мира Анастасия Брызгалова рассказала, что хотела бы научить играть в кёрлинг президента России.

19:22 Умер литературовед Борис Аверин В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин. Об этом сообщил писатель Андрей Аствацатуров.

19:22 Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.

19:10 Председатель ОБСЕ приедет на Украину в середине января Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.

19:05 Российская скелетонистка Никитина выиграла этап КМ в Германии, Канакина — третья Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла этап Кубка мира в Альтенберге.

18:59 СМИ: В Швеции изолирован пациент с подозрением на Эболу Молодой человек изолирован в больнице шведского города Уппсала в связи с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом пишет The Local.

18:47 Три человека стали жертвами ДТП в Кировской области В результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировской области погибли три человека, включая двоих детей. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

18:45 RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США На сайте RT в 23:30 по московскому времени стартует текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные России и США.

18:33 Цены на нефть WTI и Brent растут более чем на 3% Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, увеличившись более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

18:32 Эксперт прокомментировал утечку личных данных немецких политиков Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в беседе с RT публикацию данных сотен немецких политиков, в том числе их телефонных номеров, личных адресов и писем, в результате кибератаки.

18:27 Власти Крыма назвали условие прохода кораблей Украины в Азовское море У кораблей Украины не будет никаких проблем с проходом в Азовское море в случае выполнения необходимых процедур и соблюдения международных правил прохода водных пространств, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред РК при президенте Георгий Мурадов.

18:23 Столтенберг заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

18:12 МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Крыма МЧС России предупредило жителей Крыма об опасности схода лавин в горах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

18:00 Абэ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа и обрушения в доме в Магнитогорске.

18:00 «Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ Челябинский «Трактор» дома обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

17:52 СМИ: «Ростов» арендовал Новосельцева до конца сезона «Ростов» арендовал защитника питерского «Зенита» Ивана Новосельцева до конца нынешнего сезона.

17:49 Неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков Данные сотен немецких политиков, в том числе их телефонные номера, личные адреса и письма, были опубликованы в сети в результате кибератаки, сообщает радиостанция Inforadio.

17:41 Эксперт оценил предложение МИД Польши по изменению нормандского формата Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.

17:35 Канарейкин рассказал о политической составляющей противостояния США и России в полуфинале МЧМ Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между Россией и США рассказал, как относится к политической составляющей противостояния.

17:31 СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.

17:30 Канарейкин: давайте надеяться, что сборную России в полуфинале МЧМ будут судить нормально Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею с США выразил надежду, что судьи не будут допускать ошибок при работе с отечественной командой.

17:23 СМИ: Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в MLS Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может продолжить карьеру в американском MLS.

17:21 При авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли двое граждан России Двое граждан России погибли в результате авиаудара международной коалиции по району сирийской провинции Дейр эз-Зор.

17:18 Адвокат: в Киеве поручили вынести приговор Януковичу к февралю Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Оболонский суд Киева получил команду вынести приговор бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу к февралю.

17:11 СМИ: Мойес может возглавить «Сток Сити» Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возглавить «Сток Сити».

17:07 Глава МИД Британии прокомментировал задержание американца в России Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание в России американского гражданина Пола Уилана, который также имеет британское подданство.

17:00 Канарейкин: в 70-е хоккейная молодёжка США не была ровней советской Известный тренер, а также двукратный чемпион молодёжного первенства мира по хоккею Фёдор Канарейкин рассказал о противостоянии с командой США.

16:57 Источник: в Омске из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о «минировании» В Омске из торгово-развлекательного комплекса «Континент» эвакуировали около 4 тыс. человек в связи с поступившим сообщением о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

16:55 Канарейкин о молодёжной сборной России по хоккею: у команды нет слабых мест Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею с США назвал сборную России командой без слабых мест.

16:52 Геркус назвал команду года в мире Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал команду года в мире, а также выразил несогласие с итогами премии Globe Soccer Awards.

16:44 SANA: при авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 10 человек В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли десять мирных жителей, включая четырёх детей.

16:32 Глава МИД Ирака подтвердил планы посетить Москву в конце января Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким подтвердил, что планирует приехать в Москву с официальным визитом в конце января.

16:23 Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в декабре Пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) огласила список тренеров, которые номинированы на звание лучшего специалиста декабря.

16:22 Порошенко посетит Турцию 5—6 января Президент Украины Пётр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий 5—6 января посетят с визитом Турцию для получения томоса об автокефалии украинской церкви.

16:12 Власти попросили жителей Магнитогорска не создавать мемориалы возле дома после ЧП Администрация Магнитогорска призвала жителей города в целях безопасности не создавать стихийные мемориалы возле дома, в котором произошли взрыв газа и обрушение подъезда.

16:09 Бадюков заявил, что не считает Россию фаворитом в матче МЧМ-2019 с США Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.

16:00 СК возбудил дело из-за отравления четырёх человек в Орске Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек от отравления угарным газом в жилом доме в Орске.

16:00 Вайсфельд заявил, что Россия должна обыграть США в матче 1/2 финала МЧМ-2019 Бывший генменеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.

15:52 В Челябинской области снят режим ЧС Режим ЧС в Челябинской области, введённый после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, снят. Об этом заявили в пресс-службе главы региона.

15:46 МИД предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в Германии Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан, находящихся в ФРГ, о «красном» и «оранжевом» уровнях погодной опасности в Германии.

15:45 Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью» Российская футболистка Надежда Карпова перешла в испанскую «Севилью» на правах свободного агента.

15:35 СМИ: «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Алавеса» Три российских клуба — «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» — интересуются чилийским защитником Гильермо Марипаном, который выступает за «Алавес».

15:34 СМИ назвали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» получит максимальную скорость хода более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

15:24 В Сочи в ДТП с автобусом погиб один человек В результате столкновения автобуса и двух автомобилей в Сочи погиб один человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

15:17 Звонарёва победила Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае Россиянка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.

15:10 Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии Российский лидер Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого затронули обстановку в Сирии с учётом решения США о выводе войск.