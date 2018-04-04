Guardian: время неудобных вопросов для Джонсона из-за удалённого твита

В среду стало известно, что МИД Великобритании 22 марта опубликовал, а затем поспешно удалил твит, в котором сообщалось, что причастность России к изготовлению яда «Новичок», была подтверждена лабораторией «Портон-Даун», сообщает The Guardian. В связи с этим министру иностранных дел Соединённого Королевства Борису Джонсону приходится отвечать на неудобные вопросы и опровергать обвинения во лжи, отмечает издание.

«Борису Джонсону приходится отвечать на неудобные вопросы, связанные с его утверждениями о том, что нервно-паралитический яд, использованный в Солсбери, был произведён в России, после того как стало известно, что Министерство иностранных дел удалило твит, в котором на Россию была возложена вина за это преступление», — сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, удаление твита, тут же подмеченное Российским посольством, «усугубило положение правительства», и без того затруднительное, после отказа учёных из лаборатории «Портон-Даун» подтвердить, что яд был произведён в России.

Как напоминает The Guardian, вслед за этой новостью Министерство иностранных дел поспешно выступило с ответным заявлением, в котором утверждалось, что результаты лабораторного исследования являются «лишь частью общей картины расследования». Ранее министр иностранных дел Соединённого Королевства утверждал, что специалист «Портон-Дауна» «со всей категоричностью» подтвердил российское происхождение яда.

Вдобавок в среду всплыла информация о том, что Министерство иностранных дел 22 марта опубликовало и тут же удалило твит, в котором утверждалось, что британские учёные подтвердили российское происхождение нервно-паралитического вещества. Об этом в своём аккаунте в Twitter написало посольство России в Великобритании.

В удалённом твите говорилось: «Мировые эксперты в Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в «Портон-Дауне» совершенно точно установили, что вещество, применённое в Солсбери, было произведено в России».

«От Джонсона теперь всё настойчивее требуют объяснений изменения позиции правительства», — передаёт газета.

По словам представителя Министерства иностранных дел Великобритании, твит, о котором идёт речь, был удалён, поскольку не точно воспроизводил слова посла Великобритании в Москве Лори Бристоу. Согласно официальной расшифровке речи посла, на самом деле в ней говорилось следующее: «Аналитики британской Лаборатории оборонных наук и технологии «Портон-Даун» со всей очевидностью установили, что это было химическое оружие военного класса. Одно из семейства под названием «Новичок», то есть нервно-паралитическое вещество, которое, как я уже сказала, было разработано в России».

«Ближайший союзник» главы британского МИД, министр безопасности Великобритании Бен Уоллес выступил в защиту слов Джонсона о том, что он получил «категоричные» заверения от сотрудников «Портон-Дауна» касательно происхождения вещества. «В Портон-Дауне вам объяснят, что в мире очень-очень-очень мало людей, которые, во-первых, создали «Новичок» (а это были русские), во-вторых, разрабатывали и хранили его. На самом деле речь может идти только об одном (государстве. — ИноТВ)», — отметил министр.

С критикой в адрес министра иностранных дел выступил лидер партии лейбористов Джереми Корбин, которого не так давно обвиняли в излишне «осторожной» реакции на предположения о причастности России к изготовлению «Новичка».

«Похоже, что Борис Джонсон сильно преувеличил имеющуюся у него информацию и категорично заявил всему миру о том, что, по его мнению, произошло. И эта информация не подтверждается доказательствами, которые, по его утверждению, он получил из «Портон-Дауна». Борису Джонсону придётся ответить на ряд вопросов», — заявил глава оппозиции.

При этом, как заметили в Европейской комиссии, от «Портон-Дауна» с самого начала не ждали указания на происхождение «Новичка». Представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн в ходе пресс-конференции в Брюсселе отметил, что «роль экспертов была в том, чтобы определить тип использованного вещества, а не его происхождение… И они определили его как нервно-паралитический яд «Новичок».