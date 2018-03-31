Посол России в США: дело Скрипаля стало спусковым крючком для ухудшения отношений с Вашингтоном

Отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля стало лишь спусковым крючком для ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью NBC News посол России в США Анатолий Антонов. Кроме того, по мнению посла, двум государствам давно пора перестать валить друг на друга вину за плохие отношения и заняться совместным решением реальных проблем.
Как вы думаете, почему отношения между нашими странами ухудшились до такой степени и какую ответственность готова за это понести Россия?
АНАТОЛИЙ АНТОНОВ, посол России в США: Знаете, во-первых, я не понимаю, почему Россия должна нести за это какую-то ответственность. Дело в том, что, когда мы танцуем, это означает, обе стороны несут ответственность.
Если Россия несёт часть ответственности за ухудшение отношений...
АНАТОЛИЙ АНТОНОВ: Если Соединённые Штаты не хотят танцевать танго, то что мне делать-то? Наказывать США? Убеждать их? Я, конечно, просто шучу. Я много думал о сложившейся ситуации. Не думаю, что то, что я скажу, понравится всем. Трагедия в Лондоне* стала лишь спусковым крючком для ухудшения наших отношений. Но мне кажется, что в Вашингтоне сложилась ядовитая, токсичная атмосфера.
Я даже однажды в шутку сказал моему пресс-секретарю, что сейчас Россия во всём виновата, даже в плохой погоде. Нам давно пора перестать валить вину друг на друга. Нам давно пора начать реальный диалог о реальных проблемах.
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