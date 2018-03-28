Трагедия в Кемерове напомнила Le Monde о «хронической проблеме» России

Россияне возмущены халатностью и безответственностью, которые привели к трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Однако до сих пор подобные инциденты, включая большой пожар в пермском клубе и обвал крыши в «Трансвааль-парке», не влекли за собой существенных перемен в соблюдении техники безопасности, а это говорит о «хронической» коррупции, ставшей неотъемлемой частью жизни страны, утверждает Le Monde.

Как и во многих других городах, большой торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове стал главным местом для проведения досуга в выходные для многих людей, которые встречались там с друзьями или приходили целыми семьями. Однако в воскресенье 25 марта такой поход обернулся трагедией для посетителей центра. В результате страшного пожара погибли по меньшей мере 64 человека, большая часть среди которых — дети, пишет Le Monde.

Предварительные заключения Следственного комитета России, занимающегося расследованием произошедшего, подтвердили предположения спасателей, работавших на месте пожара: многочисленные «вопиющие нарушения» норм безопасности, включая легковоспламеняемые материалы, из которых было построено здание, и отключённая пожарная тревога. В момент трагедии двери кинозалов оказались попросту закрыты на ключ — такая практика, чтобы не пускать безбилетников.

«Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — приводит издание слова президента Владимира Путина. После пожара возмущение россиян стремительно растёт. Во вторник 27 марта несколько сотен кемеровчан собрались на одной из площадей города, требуя прозрачного расследования, наказания виновных и отставки местных властей. Общественное недоверие настолько велико, что некоторые даже сомневаются в официальных данных по числу погибших, подчёркивает Le Monde.

По делу о пожаре уже задержаны пять человек, среди которых — технический директор компании — собственника здания, руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания.

При этом данные о владельцах самого торгового центра весьма расплывчаты. «Зимняя вишня» должна была пройти проверку по пожарной безопасности в 2016 году, но она так и не состоялось, потому что центр отнесли к малому бизнесу, для представителей которого власти делали исключения, чтобы огородить их от бюрократических проволочек.

Хотя на бумаге в России нормы безопасности «многочисленны и строги», эта трагедия заставляет вспомнить о «хронической проблеме» страны — коррупции, которая является практически неотъемлемой частью жизни россиян. Взятки, откаты и подарки, несомненно, позволили владельцам «Зимней вишни» закрыть глаза проверяющих на большую часть нарушений, полагает Le Monde.

И это не первый случай, когда последствия халатности приводят к трагедии. Пожар в пермском клубе в 2009 году, унёсший жизни 156 человек, обвал крыши в развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» в 2004-м — до сих пор ни одна из этих трагедий не повлекла за собой полного переосмысления системы норм безопасности и их проверки, обращает внимание французская газета.