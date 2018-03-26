DLF: немецкий политик призвал Запад ввести новые санкции против России за Украину, Сирию и «кибервойну»

Западу необходимо дать России «чёткий ответ» в связи с «вмешательством Москвы в войну на Украине и в Сирии, аннексию Крыма и кибервойну», заявил экс-глава Фонда Генриха Бёлля Ральф Фюкс. Бойкот России маловероятен, однако российская элита может «очень чувствительно» отреагировать на санкции, подчеркнул политик.

«Нет смысла приукрашивать такие вещи, как вмешательство России в войну на Украине и в Сирии, аннексия Крыма, политические убийства и кибервойна посредством фейковых новостей», — заявил бывший руководитель Фонда Генриха Бёлля Ральф Фюкс.

В деле Скрипаля политик также усмотрел «руку России», сообщает Deutschlandfunk. По его словам, в этом деле имеются «твёрдые доказательства», иначе такие «осторожные люди», как Ангела Меркель, не стали бы озвучивать свою позицию в конце этой недели.

В связи с этим Запад должен дать «чёткий ответ» России, подчеркнул Фюкс. Никто не будет всерьёз выступать за бойкот против Москвы, однако российская финансовая элита может «очень чувствительно» отреагировать на санкции. Также можно было бы наложить ограничения в энергетическом секторе, резюмировал эксперт.