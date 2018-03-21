Расмуссен: до 2020 года в Европе пройдёт 20 выборов, и Россия вмешается во все

Россия попытается вмешаться в выборы в Европарламент, намеченные на 2019 год, и ещё в 20 выборов в странах НАТО и ЕС до 2020 года, уверен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В связи с этим он призывает европейские страны выделить дополнительные ресурсы на борьбу с «российским вмешательством», а также заявляет о необходимости введения дополнительных санкций в отношении Москвы.

Как сообщает CNBC, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в понедельник заявил, что Брюссель должен выделить дополнительные ресурсы на борьбу с российским вмешательством.

«Я ожидаю, что Россия вмешается в предстоящие выборы в Европейский парламент весной 2019 года», — заявил Расмуссен телеканалу CNBC. По его словам, до следующих выборов в США, которые состоятся в 2020 году, в странах НАТО и ЕС пройдут ещё 20 выборов, и российские власти «сделают всё возможное», чтобы повлиять на их исход.

Экс-секретарь НАТО также призвал Европу к более тесному сотрудничеству с американскими партнёрами для координации и расширения пакета санкций в отношении Москвы.

«Единственный язык, который понимает президент Путин, — это язык силы. И это требует твёрдости, в том числе и по другую сторону Атлантики», — отметил Расмуссен.

Бывший глава Североатлантического альянса также выразил желание ввести дополнительные санкции в отношении «ближнего круга Путина».

Как передаёт телеканал, это мнение поддержал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. По его словам, действующие санкции работают и прошедшие президентские выборы дают основания для введения новых.

«Если реально смотреть на вещи, мы должны быть последовательны. В России прошли президентские выборы, и та их часть, что проводилась в Крыму, была незаконной», — считает политик. По его мнению, «те, кто был причастен к этой незаконной деятельности, также должны стать объектом ограничительных мер».

Линкявичус также заметил, что Россия продолжит «испытывать на прочность» международные организации в поисках признаков раскола и слабых мест.