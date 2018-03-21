Расмуссен: до 2020 года в Европе пройдёт 20 выборов, и Россия вмешается во все
Как сообщает CNBC, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в понедельник заявил, что Брюссель должен выделить дополнительные ресурсы на борьбу с российским вмешательством.
«Я ожидаю, что Россия вмешается в предстоящие выборы в Европейский парламент весной 2019 года», — заявил Расмуссен телеканалу CNBC. По его словам, до следующих выборов в США, которые состоятся в 2020 году, в странах НАТО и ЕС пройдут ещё 20 выборов, и российские власти «сделают всё возможное», чтобы повлиять на их исход.
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