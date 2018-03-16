Французский дипломат: Россия — часть Европы, и с Путиным нужно вести диалог

Во времена Франсуа Олланда отношения между Францией и Россией ухудшились, потому что Париж забыл о том, что Россия — часть Европы, и насколько она важна для международных отношений, считает бывший посол и дипломат Франции Клод Мартен. По его словам, приглашение Путина на переговоры в Версаль было правильным шагом, но теперь диалог необходимо продолжать, заявил он в видеоинтервью Le Figaro.

В это воскресенье Владимир Путин получит право на свой четвёртый срок во главе России. В понедельник на страницах Le Monde Франсуа Олланд раскритиковал отсутствие ограничений в адрес главы Кремля, который после аннексии Крыма позволяет себе любые действия в Сирии. Франсуа Олланд говорит: если путинская Россия угрожает, то нужно угрожать ей в ответ. Что вы об этом думаете?

КЛОД МАРТЕН, бывший посол Франции: Я думаю, что если мы будем поддерживать дружественные отношения лишь с теми странами, которые любезны с нами, то в основном у нас будут отношения с Люксембургом и Монако. Нужно смотреть на мир, крутить глобус, а особенно видеть, где находятся крупные страны, которые оказывают влияние на те центры, что заправляют мировыми делами.

Я хочу сказать, что всегда с особым интересом слежу за отношениями между Францией и Россией. В институте восточных языков я учил не только китайский, но и русский язык. И так сложилась судьба, что я не был командирован в Россию, но я часто бывал в России и меня интересует развитие России.

Я считаю, что ухудшение отношений между Россией и Францией — это драма, в частности, во время правления Франсуа Олланда, когда мы всё воспринимали совершенно неправильно. Мы судили о России лишь по тому, что она делала в том или ином месте…

В частности, в Сирии…

КЛОД МАРТЕН: … а не по тому, насколько большое значение она имеет для международных отношений. А ещё — я должен это сказать — мы не уделяли никакого внимания тому, что Россия — это Европа, она находится на нашем континенте.

Вы много пишете в своей книге о создании единой Европы и не то чтобы о нашем презрении по отношению к России, но о том, что мы её несколько не замечали. Вы об этом много пишете.

КЛОД МАРТЕН: Ален Жюппе назначил меня возглавлять дела, связанные с Европой. И, я немного пишу об этом в книге, в тот момент, когда я приступал к обязанностям, я попросил, чтобы премьер-министр мне подтвердил, что руководить европейским направлением во внешней политике Франции означало руководить отношениями со всей Европой. В тот момент мы вели переговоры о воссоединении со странами Центральной Европы, и первое, чего мы хотели избежать, так это того, что, принимая эти страны и при этом не заботясь об интересах России, и даже пытаясь отдалиться от России, мы можем снова соорудить железный занавес на востоке между этими странами. Но раз они вступили в ЕС, то он будет между Европейским союзом и Россией.

Что нужно делать с Путиным?

КЛОД МАРТЕН: С ним нужно разговаривать. Эммануэль Макрон сделал первый жест, который я считаю очень правильным, очень сильным. Речь идёт о приглашении Владимира Путина в Версаль. Мы ждём продолжения. И продолжение не должно зависеть от того, что Россия где-то сделала вещи, которые нам не нравятся. С Россией нужен живой диалог, равно как живой диалог нужен с Соединёнными Штатами, с Китаем, с Индией…

… с Северной Кореей.

КЛОД МАРТЕН: С Северной Кореей нужно хотя бы признание. Это вернуло бы нас в игру. На данный момент мы вне игры.

Дата публикации 15 марта 2018 года.