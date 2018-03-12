Олланд: «Если Россия угрожает, надо угрожать ей в ответ»

Бывший президент Франции Франсуа Олланд «отбросил сдержанность» и поделился своим взглядом на международные вопросы в интервью изданию Le Monde. Как заявил Олланд, «демократические государства должны осознавать свою ответственность, своё влияние и свою роль» в сирийском вопросе и устанавливать ограничения против России. По словам экс-президента Франции, «если Россия угрожает, надо угрожать ей в ответ».

Продвижение турецких войск на курдский анклав Африн и усиление наступления правительственного режима Сирии на Восточную Гуту заставили Франсуа Олланда «отбросить сдержанность», которой он придерживался с момента своего ухода с поста президента, и поделиться своим взглядом на международные вопросы в интервью изданию Le Monde.

Как отмечает Олланд, в августе 2013 года, после проведения правительственным режимом Сирии нападения с использованием газа зарина в Восточной Гуте, США вместо того, чтобы нанести военные удары, предпочли провести переговоры по уничтожению химического оружия страны с Россией и международным сообществом. И Франция «последовала за США».

Тем не менее Башару Асаду удалось сохранить химическое оружие, к которому он и сейчас прибегает, пусть и более скрытно. И Россия, по словам Олланда, постоянно блокирует расследования ООН, которые могут привести к введению санкций против Дамаска. Она также всегда мешает принятию резолюций Совбеза ООН или делает так, что эти резолюции остаются «лишь на бумаге».

На вопрос журналиста Le Monde о том, что же необходимо делать в такой ситуации, бывший президент Франции заявил, что «демократические государства должны осознавать свою ответственность, своё влияние и свою роль» и сделать так, чтобы правительственные самолёты, бомбящие Восточную Гуту вместе с её больницами и кладбищами, а также турецкие, проводящие операции в Африне, «не могли пролетать над этими зонами».

После отказа от военного вмешательства в 2013 году не только сирийское правительство осознало, что ему «всё дозволено», но и Владимир Путин, который «понял, что может аннексировать Крым и дестабилизировать восточную часть Украины без риска принятия каких-либо других мер, кроме санкций».

Франсуа Олланд также призвал НАТО заняться вопросом турецкого наступления на Африн. «Франция, как и Турция, входит в НАТО. Но что это за союзник, которому некоторые продают оружие и который использует свои самолёты для нанесения ударов по гражданскому населению? Что это за союзник, который наносит удары по нашим же союзникам при поддержке джихадистских группировок на суше?»

Что касается правительственного режима Сирии, Олланд уверен, что нужно понимать, какие меры реагирования принимать против Владимира Путина, а не Башара Асада. «Именно Россия является главной силой (в регионе. — ИноТВ), и есть серьёзный риск нарастания напряжения, если против неё не будут установлены никакие ограничения».

«Мы можем оказывать давление при помощи санкций, торговых правил, нефтяных и газовых вопросов. Необходимо, чтобы Запад осознавал, в чём заключается опасность. Мы должны разговаривать с Путиным, мы можем напоминать об исторических отношениях между Францией и Россией. Но это не причина для того, чтобы позволять ей продвигаться дальше и никак на это не реагировать. Позиция Дональда Трампа непонятна и непредсказуема, поэтому именно Франция, Европа и НАТО должны начать действовать», — заявил Олланд.

«Россия перевооружается на протяжении нескольких лет, и, если она угрожает, надо угрожать ей в ответ. Позволяя Анкаре бомбить наших курдских союзников в Сирии, Москва также пытается расколоть НАТО», — утверждает бывший французский президент в своём интервью Le Monde.