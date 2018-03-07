В Сирии при крушении российского самолёта погибли 39 человек

Министерство обороны сообщило о крушении при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим российского самолёта, на борту которого находились 39 человек, сообщает El País. Издание отмечает, что основной причиной авиакатастрофы в настоящий момент называется техническая неисправность.
В Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия потерпел крушение российский самолёт Ан-26, на борту которого находились 39 человек, передаёт El País. Министерство обороны России сообщило о гибели находившихся на борту самолёта 33 пассажиров и шести членов экипажа.
При этом в министерстве подчеркнули, что самолёт не подвергался обстрелу, и назвали возможной причиной авиакатастрофы техническую неисправность.
Издание напоминает, что инцидент, произошедший в этот вторник, является не первой трагедией с участием российского самолёта в Сирии. Так, в 2016 году разбился самолёт, направлявшийся из России в Сирию. Тогда погибли все 92 человека, находившиеся на его борту. В их память президент России Владимир Путин объявил национальный траур, отмечает El País.
Аэродром Хмеймим располагается в 25 км от главного портового города Сирии на Средиземном море — Латакия и охраняется российскими зенитными ракетными системами С-400. В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение сроком на 49 лет о размещении авиагруппы ВКС России на безвозмездной основе на аэродроме, на котором российские самолёты, участвующие в операциях в Сирии в поддержку президента Башара Асада, базируются с сентября 2015 года, пишет El País.
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