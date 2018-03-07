Левый берег: Климкин диагностировал у Собчак «политическую шизофрению»

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал желание кандидата в президенты России Ксении Собчак получить разрешение Украины для посещения российского Крыма политической шизофренией. Как передаёт «Левый берег», по мнению дипломата, «законный» въезд на территорию республики с разрешения Киева никак не вяжется с предвыборной кампанией Собчак на «оккупированной территории».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин счёл странным желание кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить Крым, получив разрешение Украины. Как пишет «Левый берег», дипломат назвал такую просьбу политической шизофренией.
«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая», — написал он в Twitter.
При этом министр добавил, что для общения с крымскими татарами нужно ехать в Киев.
«Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», — добавил Климкин.
Как напоминает издание, ранее Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с письмом для получения разрешения на предвыборную поездку в Крым.
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