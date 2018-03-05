Expressen: в российской форме немецкого лыжника увидели знак протеста

Во время лыжного марафона «Васалоппет» внимание шведов привлёк немецкий спортсмен Тим Чарнке, одетый в российскую форму, пишет Expressen. Как отмечает издание, по этой причине комментаторы канала SVT сделали вывод, что спортсмен поддерживает Россию. Тем не менее впоследствии сам Чарнке пояснил, что, хотя он искренне сочувствует своим друзьям, не допущенным до Олимпиады, российскую форму он надел прежде всего из соображений комфорта.

94-й лыжный марафон «Васалоппет» в Швеции начался неожиданно спокойно. Однако вскоре внимание телезрителей привлёк немецкий лыжник и серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере Тим Чарнке, пишет Expressen.

Чарнке, который в прошлом году завершил свою карьеру в национальной сборной, сел на хвост двойке лидеров. Однако комментаторы телеканала SVT Якоб Хорд и Андерс Блумквист не сразу узнали немца. Причина оказалась проста: Чарнке был одет в российскую форму.

«Он часто бывал в России, говорит по-русски и любит российскую систему», — отметил Блумквист.

В этом сезоне вокруг российских спортсменов было много споров. Международный олимпийский комитет отстранил от Олимпийских игр всех российских лыжников за исключением тех, кто смог доказать свою чистоту. Вскоре, однако, Спортивный арбитражный суд разрешил некоторым спортсменам принять участие в соревнованиях, но многих из них на Игры всё равно не пригласили.

«Стоит ли это рассматривать как некое заявление?» — поинтересовался Якоб Хорд.

«Без всяких сомнений. Я уверен, что так он показывает, что поддерживает российскую систему», — ответил Блумквист.

Однако после окончания гонки Expressen удалось узнать, что на самом деле имел в виду немецкий лыжник. По его словам, у него действительно много друзей в России, однако в российскую форму он оделся в первую очередь из соображений комфорта.

«Это единственный костюм, который у меня был. И в нём мне было удобнее всего стартовать, — пояснил Чарнке. — Однако я мог бы иметь это в виду, у меня в России много друзей. То, что с ними произошло всего за неделю до Олимпиады в Пхёнчхане, — ужасно».

Тем не менее лыжник не исключил, что в следующем году сменит свой комбинезон, — но только не на немецкий.

«У меня нет никакой шведской формы. В следующем году, если кто-то меня ею снабдит, могу в ней и выступить», — подытожил спортсмен.