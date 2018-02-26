Fox News: чтобы оставить КНДР без гроша, США нужно давить на Китай и Россию

Американские и международные санкции привели к тому, что обедневший Пхеньян захотел переговоров с Вашингтоном, рассуждает аналитик Гордон Чан в эфире Fox News. По его словам, администрация Трампа с самого начала стремилась перекрыть все денежные потоки в КНДР, но по-настоящему эффективной эта политика будет, если удастся убедить Москву и Пекин не нарушать санкционный режим.
Тем временем Северная Корея не исключила возможности диалога с Вашингтоном. Дипломатический представитель Пхеньяна сегодня заявил, что его страна готова к откровенным переговорам с США. В этот же день он был на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее в одной VIP-зоне с дочерью президента США Иванкой Трамп. Ничто не указывает на какой-либо контакт между ними. А администрация Трампа тем временем вводит против Северной Кореи новые санкции за её ядерную программу.
Со мной в студии эксперт по региону Гордон Чан, автор книги «Ядерные разборки: Северная Корея бросает вызов миру». Рада вас видеть, Гордон. Большое спасибо, что пришли.
ГОРДОН ЧАН, аналитик и публицист:Спасибо.
Что вы думаете о последней провокации и о признании Северной Кореи в готовности вести переговоры с Соединёнными Штатами?
ГОРДОН ЧАН:Думаю, Северная Корея хочет переговоров потому, что санкции ООН и администрации Трампа начинают кусаться. Мы даже видим новые доказательства этого. Например, некоторые говорят, что к октябрю валютные резервы Северной Кореи могут быть исчерпаны, а у «Бюро 39», то есть северокорейского смазочного фонда, кончаются деньги.
Итак, это свидетельствует о том, что Северная Корея хочет освободиться от санкций и думает, что может добиться этого разговорами с Южной Кореей и США. Думаю, им не удастся одурачить администрацию Трампа.
Кто-то скажет: «Послушайте, это же убийца, ему, Ким Чен Ыну, плевать на права человека и на свою страну. Какое ему дело до санкций?». Итак, есть ли на самом деле толк от санкций?
ГОРДОН ЧАН:Толк от санкций будет… Это зависит от того, много ли у администрации политической воли. У неё с самого начала была программа, направленная на перекрытие денежных потоков. Потому что без денег Ким Чен Ын не сможет запускать ракеты, взрывать ядерные бомбы и проводить политику подарков, то есть раздавать мерседесы и ролексы высокопоставленным деятелям режима и покупать таким образом их верность. Это уже касается стабильности режима вообще.
Итак, санкции начинают работать, но нам нужно сделать гораздо больше. Потому что нам только предстоит, например, заняться большими державами-спонсорами Северной Кореи — Россией и Китаем. И пока мы этого не сделаем, мы не сможем перекрыть все денежные потоки, идущие в Пхеньян.
Именно это Вы теперь хотели бы видеть со стороны администрации Трампа? А на данный момент что можно сказать о подходе Трампа к Северной Корее?
ГОРДОН ЧАН:Это хороший подход, в том смысле, что основная политика — перекрытие денежных потоков. Они (администрация Трампа. — ИноТВ) дали понять китайцам и русским, что те должны прекратить обходить санкции.
Но, знаете, на днях мы видели, как китайцы передают (КНДР. — ИноТВ) грузы с корабля на корабль. Это нарушение санкций ООН от сентября прошлого года. А в последние месяцы в китайских портах постоянно находились северокорейские суда.
Как сказал президент Трамп в своей знаменитой записи в Twitter, мы поймали Китай с поличным. И теперь мы должны заставить их заплатить за это, чтобы прекратить их деструктивное поведение, направленное на поддержку Северной Кореи.
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