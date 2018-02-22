Картер рассказал Politico, как вернул США «план по противостоянию» России

Как только бывший министр обороны США Эштон Картер вступил в свою должность в администрации Барака Обамы, он принял решение о создании «плана по противостоянию» России, подобных которому не было со времён холодной войны. Несмотря на это, ни при Обаме, ни при Трампе Вашингтон так и не дал достойного ответа на действия Москвы, утверждает обозреватель Politico Сьюзан Глассер.

Когда Эштон Картер стал «четвёртым и последним» министром обороны Барака Обамы в 2015 году, Россия только «оккупировала» Крым. Это был первый «захват» территории чужого государства в Европе со времён Второй мировой войны. Тогда, по решению Картера, Пентагон создал свой «первый со времён окончания холодной войны план на случай военного противостояния с Россией», пишет обозреватель Politico Сьюзан Глассер.

Как признал в интервью изданию сам экс-министр, когда он занял свой пост, у США не было никакого «плана по противостоянию России», подобно тем, с какими он привык работать, занимаясь национальной обороной в период холодной войны. Когда Берлинской стены не стало, все планы такого рода НАТО и США свернули. «Мы не думали, что что-то такое необходимо. Три года назад, когда я был министром обороны, я сказал: «Надо это менять», — рассказал Картер.

Экс-министр давно считал, что США после 11 сентября слишком много внимания уделяют борьбе с терроризмом и при этом недостаточно серьёзно относятся к «проблеме набирающей силы России» и подъёма Китая. Так что новый план, составленный Пентагоном, стал «обновлённой версией сдерживания времён холодной войны», подогнанной под времена кибератак и российских «зелёных человечков».

Впрочем, какой бы «всеобъемлющий» подход к «противостоянию России» ни пытались выработать стратеги Картера, они тогда, как и всё остальное американское правительство, не предполагали, что Кремль «уже начал свою засекреченную кампанию по вмешательству в приближающиеся президентские выборы 2016 года», напоминает автор статьи. Сегодня же бывший министр обороны подчёркивает, что современные «хакерские атаки» России куда более серьёзны, чем «устаревшие неуклюжие трюки, которые проворачивал КГБ в дни холодной войны, — те были агрессивны, но не имели столь значительных последствий». Поэтому Картер призывает к более «активным» ответным мерам, чем санкции и публичное осуждение.

Россия всё ещё не изменила своего поведения, значит, «ни администрация Обамы, ни администрация Трампа не сделали достаточно», чтобы это исправить, настаивает экс-глава американской обороны. Картер отметил, что за время своей работы в администрации Барака Обамы он убедился: Россия вновь позиционирует себя как «соперницу» США и так и будет продолжаться, «пока президентом России является Владимир Путин».

Сьюзан Глассер напоминает, как летом 2016 года Картер ввязался в мало кем замеченную «бюрократическую битву» с госсекретарём Джоном Керри, который активно выступал за сотрудничество с Россией, реализовывавшей военную операцию в Сирии. Картер, в свою очередь, не хотел, чтобы США, «будь то политически или морально, ассоциировались с тем, что Россия делала в Сирии». «Нам не нужна была их помощь, и мы не хотели их содействия в том, чем занимались сами», — объяснил экс-министр, который в тот период приложил много усилий, чтобы убедить Барака Обаму согласиться с его точкой зрения.

Учитывая всё, что стало известно о том лете 2016 года, этот эпизод приобретает особую важность, подчёркивает автор статьи. Это «ещё один тревожный знак» того, как трудно было для администрации Обамы принять растущий список доказательств, что Россия стала «истинной соперницей» США на мировой арене. Теперь становится ясно, что раз за разом Вашингтон «предпочитал воздерживаться от более агрессивных мер» в отношении Москвы.

Картер утверждает, что информация о «российских кибератаках», когда он о них узнал, его нисколько не удивила. «Я видел, как русские делали это в военном плане на Украине, в Балтийских странах и где бы то ни было ещё, — все эти «зелёные человечки», кибератаки, пропаганда и другие манипуляции в информационной сфере. Я не был удивлён, что они занимаются этим в США», — цитирует Картера Сьюзан Глассер.

Впрочем, подчёркивает журналист, удивляться следует не тому, что Россия всё это делает. Удивляться нужно тому, что Америка предпочитает на это не реагировать.