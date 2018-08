Российский дипломат: если Иран нападёт, Россия вступится за Израиль

Израиль имеет право на самозащиту, признал российский дипломат Леонид Фролов в интервью The Times of Israel, и в случае нападения на него со стороны Ирана Москва встанет на сторону Израиля. При этом он посоветовал израильтянам не слишком радоваться признанию Иерусалима Соединёнными Штатами и предупредил, что американский план мирного урегулирования может им не понравиться.

Если Иран нападёт на Израиль, Москва встанет на сторону последнего, заявил заместитель российского посла в Тель-Авиве Леонид Фролов в интервью The Times of Israel. «В случае агрессии против Израиля не только Соединённые Штаты, но и Россия будут на стороне Израиля, — приводит издание его слова. — Многие из наших соотечественников живут здесь, в Израиле, и Израиль в целом — это дружественное государство, так что мы не позволим никакой агрессии против Израиля».



«Мы, конечно, поддерживаем право Израиля на самозащиту», — заявил дипломат по поводу инцидента, произошедшего в субботу 10 февраля. Тогда Израиль сбил беспилотный летающий аппарат, который вошёл в его воздушное пространство. В ответ израильские ВВС атаковали несколько целей на территории Сирии, а один израильский самолёт был сбит, пострадали два пилота.



Как отмечает издание, Россия — давний союзник как Ирана, так и Сирии. «Сирия — суверенная страна, и сирийский народ тоже имеет право на самозащиту», — заявил Фролов. Израиль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что сделает всё возможное, чтобы помешать Ирану развернуться в Сирии. И Москва, по словам автора статьи, согласна с тем, что иранские силы должны покинуть территорию Сирии, как только там закончится гражданская война.



Однако при этом Израилю стоило бы установить более близкие отношения со спецслужбами Сирии, чтобы предотвратить укрепление Ирана в регионе: «Израиль окружён многими вражескими государствами. Но это не мешает израильскому руководству говорить о том, что их спецслужбы контактируют с коллегами из Саудовской Аравии или Катара, например».



«Иранцев можно обвинять во многом, но они не глупы. Они знают, что случится, если они отправят беспилотник в Израиль. Никто не сомневается, что у Израиля есть возможности победить вооружённые силы Ирана в Сирии», — заявил Фролов, выражая свои сомнения в том, что тот сбитый беспилотник на самом деле был иранским.



«Седовласый опытный дипломат с вкрадчивым голосом, который прежде служил в Рамалле и Триполи», призывает Израиль задуматься о том, кому выгодна нынешняя ситуация: «В конце концов, иранцы знают, что беспилотник будет сбит, и после этого Израиль ударит по нескольким целям в Сирии». По словам Фролова, Израиль обычно извещает Москву, прежде чем совершить удар по Сирии, так что вряд ли россияне могли пострадать во время той атаки.



Во время интервью Фролов также отметил, что признание США Иерусалима столицей Израиля серьёзно навредило мирному процессу. Более того, по его словам, он не понял, почему в Израиле так радовались заявлению Трампа, ведь помимо признания Иерусалима он говорил о том, что окончательные границы между израильтянами и палестинцами будут определяться в ходе переговоров. К тому же никто не аплодировал, когда Москва признала столицей Израиля западный Иерусалим ещё в апреле 2017 года.



Россия хотела бы играть в этом мирном процессе более важную роль, но при этом достичь соглашения между израильтянами и палестинцами без США невозможно, признал он. Однако за год правления новой администрации в Вашингтоне никакого проекта по урегулированию от неё не поступило. Более того, по мнению дипломата, американский проект может потребовать от Израиля некоторых уступок, и ему это может не понравиться.



Хотя палестинцы говорили о том, что не хотят, чтобы США были посредником в их мирном процессе, Махмуд Аббас, который приезжал недавно в Москву, придерживается иного мнения. «Он просто ищет кого-то, кто не даст президенту Трампу ещё больше всё испортить. Это умный человек, который очень хорошо знает историю», — приводит The Times of Israel слова российского дипломата.