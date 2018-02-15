Atlantic: российский авиапром стал жертвой своего собственного успеха

Для России авиакатастрофы стали повторяющимся кошмаром, пишет в своей статье для The Atlantic журналист Алек Лун, комментируя недавнее крушение самолёта Ан-148. В 2011 году, как отмечает автор, Россия даже снискала себе сомнительную славу, когда сайт Aviation Safety Network признал её самой опасной для полётов страной.

В том году потерпел крушение самолёт Як-42, перевозивший хоккейную команду «Локомотив». Из 45 человек, находившихся на борту, выжил лишь один — бортинженер. Также в 2011 году в ходе учебно-тренировочного полёта разбился Ан-148. После этого тогдашний президент России Дмитрий Медведев призвал к решительному сокращению количества авиакомпаний и более тщательному тестированию пилотов, но несмотря на эти усилия, трагедии не прекратились.

Например, в 2012 году 33 человека погибли в результате крушения самолёта ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр». А в 2016 году в Чёрное море рухнул самолёт Министерства обороны России. На борту находились 92 человека, в том числе «большая часть хора Красной Армии», говорится в статье.

По имеющимся данным, летать в России в четыре раза опаснее для жизни, чем в среднем по миру, пишет автор. Почему же так происходит?

«В большинстве своём авиационная промышленность здесь является жертвой своего собственного успеха: по мере того как число пассажиров в последние годы резко росло, авиакомпании в России изо всех сил пытались найти достаточно квалифицированный персонал», — говорится в статье.

Но, по словам экспертов, в результате стало больше «недостаточно подготовленных, неопытных и самонадеянных» пилотов. К тому же из-за резкого увеличения числа рейсов возникла нехватка лётчиков. За период с 2009-го по 2015 год количество авиапассажиров в России выросло вдвое. В прошлом году пассажирские перевозки в стране увеличились на 19%. Однако рост отрасли привёл к дефициту персонала. Ситуацию усугубило резкое падение рубля в 2014 году, в результате чего сотни опытных пилотов в поисках более высоких зарплат отправились работать за границу, особенно в Азию, где наблюдается бурный экономический рост.