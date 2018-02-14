Canal 24 Horas: наиболее вероятной причиной крушения Ан-148 считают обледенение датчиков

В России сотни специалистов продолжают собирать фрагменты самолёта и останки тел 71 человека, погибшего в прошлое воскресенье в результате авиакатастрофы. Наиболее вероятной причиной крушения следователи считают неверные данные о скорости самолёта, которые в результате обледенения одного из датчиков демонстрировались в кабине пилотов.

Крупные части самолёта остаются глубоко в снегу, и выкопать их — непростая задача. Иногда нужны лопаты, в других случаях — более тяжёлая техника. МЧС сообщило о том, что они уже прочесали территорию площадью 30 гектаров и собрали 700 фрагментов аппарата.

Куда более деликатный вопрос — сбор фрагментов тел. Чтобы идентифицировать то, что осталось от тел, необходимо провести анализы ДНК — ещё одно испытание для родственников, которые уже начали предоставлять свои генетические материалы как в Москве, так и в городе Орске, откуда родом большинство жертв.

К числу родственников погибших относится и Екатерина, которая потеряла свою мать. Как она рассказывает, её мама много работала в столице, чтобы содержать всю семью, и, когда той представилась редкая возможность, она отправилась этим злополучным рейсом, чтобы повидать их.

Ничто не может облегчить их боль, но они хотят ответов и хотят знать, почему самолёт рухнул через несколько минут после взлёта.

ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas: Этот ответ, вероятно, находится в чёрных ящиках, которые сейчас анализируют здесь, в Москве. Несмотря на то что ящики серьёзно повреждены, из одного из них, который регистрирует параметры полёта, удалось извлечь информацию. Сейчас то же самое пытаются проделать и с другим ящиком, который записывал разговоры внутри кабины.

Первые выводы указывают на то, что из-за обледенения датчиков самолёта пилоты могли получать неверные данные о скорости.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2018 года.