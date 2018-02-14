Canal 24 Horas: наиболее вероятной причиной крушения Ан-148 считают обледенение датчиков

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WP: Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября Washington Post
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Anadolu: Турция впервые купит у России пшеницу за рубли Anadolu
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Times: «российские интернет-тролли» дезинформируют британских подростков
Газета The Times утверждает, что якобы «российские интернет-тролли» ведут в соцсетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков.
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Учёные назвали признак счастливых отношений
Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что использование партнёрами в разговорах местоимения «мы» является признаком счастливых отношений, сообщает портал EurekAlert!.
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На Украине из-за вспышки кишечных инфекций госпитализированы 20 детей
На Украине в Хмельницкой области из-за вспышки кишечных инфекций госпитализированы 20 детей, сообщает пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
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В Мумбаи ликвидирован пожар в коммерческом здании
В индийском Мумбаи произошёл пожар на пятом и шестом этажах коммерческого здания, сообщает ANI News.
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Саудовская Аравия не собирается платить США за безопасность
Cаудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия не собирается платить США за безопасность, сообщает агентство Bloomberg.
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В Киргизии летчики ЦВО уничтожили колонну условного противника
Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники условного противника на полигоне Эдельвейс в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
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В Лаосе нашли сотни древних фигурок Будды
Сотни древних фигурок Будды, которым около двух тысяч лет, были найдены в лаосской провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг, сообщает Vientiane Times.
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Жители мексиканского города растерзали трёх подозреваемых в краже человек
В мексиканском муниципалитете Тулансинго трёх человек, которых заподозрили в ограблении жилого дома, растерзала толпа, сообщает издание El Sol de Tulancingo со ссылкой на генерального прокурора штата Идальго.
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В Пентагоне опровергли информацию о готовящейся отставке министра ВВС
В Пентагоне опровергали информацию о готовящейся отставке министра военно-воздушных сил Хезер Уилсон, сообщает The Hill.
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Корабли Каспийской флотилии отразили ракетную атаку условного противника
Корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешноотразили ракетную атаку условного противника, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
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Кличко пошутил над отсутствием горячей воды в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения трудностиями с поставками газа, об этом сообщает «Украинская правда».
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В Дагестане на учениях применили тактику огневого вала из 150 артиллерийских систем
В Дагестане на учениях применили тактику огневого вала из 150 артиллерийских систем, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службе Южного военного округа.
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СК начал проверку по факту обрушения строительных лесов в Москве
Следственный Комитет начал доследственную проверку по факту травмирования рабочих на западе Москвы, сообщается на сайте ГСУСК России по Москве.
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Ветеран США заявил об отправке письма с касторовыми семенами Путину
Ветеран США Уильям Клайд Аллен, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, заявил, что также направил аналогичные послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, сообщает Deseret News Utah со ссылкой на документы суда.
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Стало известно о состоянии пострадавших при падении лесов в Москве
Рабочие, пострадавшие при обрушении строительных лесов на западе Москвы, находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
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В ходе столкновений в секторе Газа пострадали 376 человек
В результате столкновений на востоке сектора Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля пострадали 376 человек.
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Саудовская Аравия вскоре объявит о крупной несвязанной с нефтью сделке
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия вскоре объявит о крупной сделке, не связанной с нефтью, сообщает агентство Bloomberg.
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Помпео надеется обсудить с Ким Чен Ыном место и время проведения саммита
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определить место и время для следующего саммита лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дагестане подростков
Руководитель федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игорь Арефьев оценил состояние детей, пострадавших при взрыве в спортзале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы медуниверситета Алексея Никонова.
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Саудовская Аравия разрешит обыскать генконсульство в Стамбуле из-за пропавшего журналиста
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что готов разрешить Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Bloomberg.
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Глава МИД Украины оценил работу биометрического контроля на границе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что система биометрического контроля на границе с Россией работает эффективно.
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Пловец Колесников будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия юношеской Олимпиады
Пловец Климент Колесников будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе.
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Отец Нурмагомедова рассказал о состоянии здоровья сына после сгонки веса перед взвешиванием
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, о состоянии здоровья сына после официального взвешивания накануне боя с ирландцем Конором Макгрегором.
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Победителем шоу «Голос.60+» стала Лидия Музалёва
Победителем шоу «Голос.60+» стала Лидия Музалёва. Об этом свидетельствуют данные голосования телезрителей Первого канала.
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Жители Миннесоты жалуются на «пьяных» птиц
Жители города Гилберт в американском штате Миннесота жалуются на поведение птиц, которые, как отмечается, съели большое количество перезрелых ягод.
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Две футболистки «Баварии» сочетались браком
Футболистки мюнхенской «Баварии» Люси Вонкова и Клаудиа ван ден Хайлигенберг связали себя узами брака.
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Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил педагога из Грозного Алихана Динаева, победившего во всероссийском конкурсе «Учитель года».
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В Московском зоопарке появилась птица-секретарь
В Московском зоопарке рассказали о новом обитателе, привезённом из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux. Это птица-секретарь, сообщает kp.ru.
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В центре Москвы нашли фрагмент старинного игрушечного ружья
Во время земельных работ в районе Гончарной набережной в Москве обнаружили фрагмент старинного игрушечного ружья, сообщает kp.ru.
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Берлускони заявил, что у футболистов «Монцы» не будет ни татуировок, ни бород
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о требованиях, которые будут предъявлены игрокам футбольного клуба «Монца», владельцем которого он стал.
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Русско-удмуртский словарь выпустят к 100-летию государственности Удмуртии
Русско-удмуртский словарь будет выпущен к 100-летию государственности Удмуртии, сообщает «Реальное время». Юбилей планируют отмечать в 2020 году.
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ЕС и Россия провели консультации по безопасности полётов
Представители Евросоюза и России провели консультации по вопросам обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба российского постпредства при ЕС.
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В МИД Эквадора подтвердили убежище Ассанжу
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает El Universo.
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Морозов победил в заплыве на 100 м вольным стилем на этапе КМ в Будапеште
Россиянин Владимир Морозов занял первое место в заплыве на дистанцию 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в венгерском Будапеште.
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В Microsoft прокомментировали сообщения об удалении файлов при обновлении Windows 10
Представитель компании Microsoft в беседе с Business Insider прокомментировал сообщения об удалении файлов пользователей при обновлении операционной системы Windows 10.
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Эксперт прокомментировал новый механизм введения санкций ЕС
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT поделился мнением о том, что Евросоюз планирует 15 октября одобрить новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
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В Алтайском крае врача-педиатра признали виновной в смерти годовалого ребёнка
В Алтайском крае врача-педиатра одной из районных больниц признали виновной в смерти годовалого ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Боец UFC дал прогноз на поединок Макгрегора с Нурмагомедовым
Боец UFC Рамазан Эмеев дал прогноз на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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СМИ: «Реал» может уволить Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов
Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Хулена Лопетеги с занимаемой должности.
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В Перми может появиться памятник Достоевскому
В Перми может появиться памятник писателю Фёдору Достоевскому, сообщает «Реальное время» со ссылкой на городскую администрацию.
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Bloomberg прогнозирует дефицит какао в мире из-за России
Рост спроса на шоколад в России может привести к тому, что после двух лет переизбытка на рынке какао возникнет небольшой дефицит. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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Эксперт прокомментировал грядущий поединок Нурмагомедова и Макгрегора
Мастер спорта по боксу и спортивный комментатор Эльдар Кенкерли прокомментировал грядущий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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В Совфеде объяснили давлением США утверждение Евросоюзом нового режима санкций
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT решение стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций за распространение и применение химического оружия.
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Баскетболист Дженнингс: проголосовал бы за Поповича, если бы он баллотировался на пост президента США
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс восхитился позицией главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича в вопросе, связанном с протестами американских спортсменов против политики Трампа.
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В Израиле заявили, что российские С-300 не смогут отследить истребители F-35
Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции израильской армии заявил, что российские комплексы ПВО С-300, которые ранее были доставлены в Сирию, не смогут отследить истребители F-35.
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Защитник баскетбольного «Зенита» Дженнингс рассказал о проявлениях расизма в США
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс заявил, что расизм остаётся большой проблемой в мире и в США.
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«Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Госдуме оценили новый механизм введения санкций ЕС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT решение глав МИД стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Эксперт оценил контракт с Индией на поставку С-400
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».