Обозреватель Hill: Трамп противостоит России, как любой другой президент-республиканец

Расследование в отношении «русского сговора» Трампа длится уже почти год. Но если верить, что Путин и Трамп договорились об «услуге за услугу», то почему тогда все действия Трампа наносят ущерб России, задаётся вопросом американский профессор экономики и колумнист The Hill Франк Р. Гантер. По его мнению, либо «властный лидер России был обставлен бывшей телезвездой», либо — что более вероятно — Трамп просто делает то, что обычно делают президенты-республиканцы: «поддерживает энергетическую промышленность и противостоит России».

Уже больше года в отношении президента Дональда Трампа ведётся расследование возможного сговора с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, Трамп и Путин договорились об «услуге за услугу» — Путин поможет Трампу с избранием, а Трамп окажет содействие глобальным амбициям Путина. В то время как сотни следователей, потратившие миллионы долларов, расследовали возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, другую сторону предположительной сделки обошли стороной, считает американский профессор Франк Р. Гантер.

«Другими словами, помог ли Трамп России? Экономические, политические, дипломатические доказательства говорят об обратном — действия Трампа нанесли серьёзный ущерб России Путина», — пишет Гантер.

Обвал цен на нефть в 2014 году разрушил российскую экономику. Россию лестно назвать индустриальной страной. Это, как отмечает профессор, скорее развивающаяся страна, поскольку среди продуктов, которые экспортирует Россия, преобладает сырьё: энергия, металлы и дерево. До недавних пор Россия была второй в мире страной по экспорту нефти после Саудовской Аравии, а также лидером по экспорту природного газа. Экспорт энергоресурсов — преимущественно в Европу — не только составляет существенную часть доходов государства, но и служит рычагом давления на другие государства.

Иронично то, что сланцевая революция, которая в значительной степени повлияла на обвал цен на мировые энергоносители, началась во время президентства Барака Обамы. Обама принял множество мер для того, чтобы избавить США от зависимости от ископаемых видов топлива. Он ввёл запрет на бурение нефтяных скважин на государственных землях, ограничивал строительство нефтепроводов, финансировал множество инициатив по получению экологически чистой энергии, а также ввёл жёсткий запрет на добычу угля. Однако сланцевая революция в частном секторе привела к 40-процентному росту производства нефти и обвалу цен на мировые энергоносители.

Ожидалось, что, если бы Хиллари Клинтон стала президентом, она бы продолжила политику Обамы, направленную против ископаемых видов топлива, и, несмотря на сланцевую революцию, в конце концов цена на нефть вернулась бы к отметке $100 за баррель.

Однако Трамп успешно «перевернул» многие из энергетических мер, принятых Обамой, и это, как ожидается, по крайней мере на протяжении одного десятилетия, будет поддерживать цены на нефть, природный газ и уголь на низком уровне. Это, как отмечает американский профессор, серьёзно повлияет на Россию, которая столкнётся с уменьшением экспорта, снижением государственных доходов, низким экономическим ростом и более высокой безработицей.

Низкие цены на нефть также ослабляют Россию в её попытках угрожать энергетическим эмбарго своим соседям. Более того — из-за низких государственных доходов Путину будет сложно финансировать оборонные программы и программы иностранной помощи, считает профессор.

Дальнейшее ослабление влияния России на Европу и Ближний Восток будет происходить за счёт решения Трампа предоставить Украине и странам Прибалтики военную помощь, а также оказания давления на страны — члены НАТО с тем, чтобы они увеличили свои расходы на оборону. Чтобы справиться с этими трудностями, России понадобятся средства, которые ей будет трудно получить. В конце концов экономика США превосходит экономику России в пять раз. Сочетание низких доходов из-за низких цен на энергоресурсы и увеличенные бюджетные расходы, вызванные необходимостью отвечать на вызовы США и НАТО, поставят Россию в тяжёлую ситуацию.

«Что же остаётся от обвинений в сговоре Трампа и Путина?» — спрашивает Гантер. Есть одна версия, согласно которой Трамп нарушил соглашение после того, как был избран, и это означает, что «властный лидер России был обставлен бывшей телезвездой». В этом случае можно было бы ожидать, что «злой Путин» попытается отомстить и рассекретит соглашение для того, чтобы уничтожить Трампа. Но этого до сих пор не произошло.

«Альтернативная версия, возможно, выглядит более правдоподобной. Не было никакого сговора, никакого соглашения между Трампом и Путиным. Президент Трамп просто делает две вещи, которые обычно делают президенты-республиканцы, — поддерживает энергетическую промышленность и противостоит России», — делает вывод американский профессор Франк Р. Гантер.