Asharq Al-Awsat: Россия пропустила в Сирии три серьёзных удара

За последний месяц Россия подверглась в Сирии трём серьёзным ударам. Как пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat, атака беспилотников на военные базы, игнорирование Западом сочинского мирного конгресса и сбитый штурмовик Су-25 вызовут споры в российском обществе и усилят озабоченность руководства по поводу участия в сирийском конфликте.

Менее чем за месяц Москва подверглась трём серьёзным ударам в Сирии. Как пишет Asharq Al-Awsat, сначала российские базы в Хмеймиме и Тартусе атаковали беспилотные летательные аппараты. Это нападение произошло через несколько недель после того, как авиабазу посетил президент России Владимир Путин и объявил о победе своих войск в сирийской войне. Таким образом, атаки на российские военные базы можно рассматривать в качестве послания Кремлю, указывающее на поспешность объявления о военной победе, в то время как сирийская вооружённая оппозиция способна нанести ущерб военному престижу России, совершив атаку на её главные базы.

Второй удар, продолжает саудовское издание, был исключительно политическим, и заключался в том, что «великие державы вместе с влиятельными региональными государствами» отказались признать легитимность сочинского конгресса. Это привело к тому, что конгресс превратился в конференцию между сторонниками и противниками режима, которых собрала вместе поддержка российского вмешательства и принятие политического урегулирования, предполагающего сохранение Асада у власти.

Соединённые Штаты, Франция, Великобритания, Саудовская Аравия и Иордания объявили о своём проекте политического решения в Сирии, который предполагает пересмотр переговорного процесса в Женеве и международных договорённостей. Эти пять стран выдвинули в качестве условия начала переходного этапа и проведения выборов уход президента Асада и передачу им своих полномочий сирийскому правительству и парламенту. Россия отвергла этот проект, руководствуясь соображениями о своих интересах в регионе. Таким образом, российская дипломатия посчитала, что предложение пяти стран представляет собой упреждающую попытку лишить сочинскую конференцию её содержания.

Третий удар по России связан со стратегическими соображениями, которыми руководствуются российские власти. Если в Сирии повторятся события с использованием зенитно-ракетных комплексов, то это вызовет споры в российском обществе и усилит озабоченность руководства по поводу участия в сирийском конфликте, особенно в том случае, если по результатам расследования будет доказано, что ракета ПЗРК, которая сбила российский самолёт Су-25, — это «Стингер» американского производства.

Если это будет доказано, то возникнет множество вопросов относительно того, как эти ракеты могли оказаться в руках оппозиции. Москва будет вынуждена изменить свою военную тактику, отдав приказ о том, чтобы российские самолёты летали только на больших высотах и оставались тем самым вне поля досягаемости ракет. Это окажет негативное влияние на манёвренность российской авиации и её способность наносить точные удары по целям, что обеспечит вооружённой оппозиции хорошее оборонительное положение и позволит ей противостоять российским атакам.

В 2012 году бывший министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-Фейсал в своём выступлении по итогам конференции «Группы друзей Сирии» чётко обозначил свою позицию по этому вопросу. Он выразил протест в связи с тем, что западные государства отказались предоставить Свободной армии Сирии современное оружие, которое помогло бы ей противостоять Асаду и его российским и иранским союзникам. И сегодня инцидент с российским самолётом Су-25 стал поворотным моментом и заставил россиян вспомнить афганский опыт, когда администрация президента США Рональда Рейгана решила предоставить афганским моджахедам ракеты «Стингер», благодаря которым они заставили советские войска покинуть Афганистан.

«Ближайшие дни будут полны сюрпризов: мы увидим, как Россия ответит на использование ракет «Стингер», а Вашингтон — на применение Асадом хлора и как это коснётся соглашений о деэскалации и сферах влияния между конфликтующими силами на окраинах Африна и за его пределами», — заключает автор статьи.