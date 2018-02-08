NYP: пока США выжидают, Россия с союзниками рвут Сирию на части

Вашингтон пытается дистанцироваться от политического урегулирования сирийского конфликта, пишет обозреватель New York Post Бенни Авни. На его взгляд, подобная недальновидная политика Вашингтона позволяет Москве, Анкаре и Тегерану «делить» Сирию, руководствуясь своими личными интересами.

События последних дней доказывают, что, пытаясь остаться в стороне, Соединённые Штаты всё глубже втягиваются в гражданскую войну в Сирии, пишет обозреватель New York Post Бенни Авни.

Уже третью неделю подряд турецкие самолёты обстреливают в Африне курдские Отряды народной самообороны, давних союзников Америки. То, что «Исламское государство»* удалось выбить из его сирийских оплотов, во многом является заслугой этих боевых подразделений, утверждает автор статьи.

Кроме того, рядом с YPG всё ещё располагаются позиции американского спецназа. Пока Вашингтон ограничивался предупреждениями в адрес Анкары — но что случится, если в результате турецкого авианалёта пострадает гражданин США?

Несомненно, Анкара всё чаще пререкается с Вашингтоном по целому ряду вопросов, но при этом Турция остаётся членом НАТО. Любой инцидент со смертельным исходом может не только ухудшить отношения двух стран, но и углубить раскол внутри военного альянса, рассуждает Авни.

Между тем на прошлой неделе Россия принимала представителей Турции и Ирана в Сочи, где эти три союзника продолжили свои попытки «разорвать Сирию на куски». После этой встречи стало ясно, что Москва, Анкара и Тегеран стали играть ключевую роль в финальной стадии этого длительного ближневосточного конфликта.

«Как только Америка дала понять, что Сирия её совершенно не интересует, Россия перехватила инициативу, возглавив военную кампанию по спасению шкуры «мясника из Дамаска» — Башара Асада», — считает колумнист. По его словам, именно с помощью Москвы сирийскому президенту удаётся «зачищать» оставшиеся анклавы суннитских повстанцев.

Не так давно Асада вновь обвинили в применении зарина. Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала российские власти за то, что они покрывают Дамаск. Но с тех пор как в первые месяцы президентства Трампа «сирийская база по производству химоружия» была обстреляна ракетами «Томагавк», Америка ограничивается лишь выражением своего недовольства, отмечает Авни.

На его взгляд, Вашингтон отстаёт и на дипломатическом фронте. Женевский процесс застопорился, и поэтому спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре приходится исходить из существующей ситуации и «прислушиваться к Москве».

Журналист поинтересовался у постпреда России при ООН Василия Небензи, не придёт ли сочинский процесс на смену женевскому, в котором участвуют все державы, включая США. «Я на это надеюсь», — заявил дипломат. Правда, тут же поправился, добавив, что обе инициативы не исключают друг друга.

«Поэтому если Америка не продемонстрирует свою дипломатическую мощь, то Россия, Турция и Иран будут определять будущее Сирии и разделят её, руководствуясь собственными интересами. Они уже занимаются этим», — полагает Авни.

Он убеждён, что сам распад Сирии неизбежен. Именно поэтому те, кто делает даже минимальную ставку на будущее страны, должны попытаться сохранить свои интересы.

На протяжении нескольких лет Америка большую часть времени не вмешивалась в сирийский конфликт, «позволяя господствовать в нём России и компании». Теперь США пытаются наверстать упущенное. Но этого может не хватить, чтобы не позволить этим странам «диктовать свои условия «мира» таким же кровавым способом, каким они ведут эту войну», заключает Бенни Авни.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.