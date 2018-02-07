N-TV: функционеры из Британии и Канады обрушились на МОК за мягкость в отношении России

Двое членов МОК на сессии в Пхёнчхане резко раскритиковали комитет и его президента Томаса Баха, сообщает немецкий телеканал N-TV. Причиной недовольства функционеров из Канады и Великобритании стали недостаточные, по их мнению, штрафные меры в отношении России. Они обвинили МОК в том, что он подвёл чистых спортсменов и потерпел полное поражение в допинговом скандале.

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в Пхёнчхане началась с острой критики со стороны двух членов МОК в адрес комитета и его президента Томаса Баха: их упрекнули в полном провале по российскому допинговому вопросу, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Ветеран МОК Ричард Паунд выступил с резкой критикой МОК за недостаточные меры, принятые им в связанном с Россией допинговом скандале. Британский представитель МОК Адам Пенгилли также выразил сомнения в отношении недавней сессии МОК в Пхёнчхане и в решении по данному вопросу. Однако в итоге собрание МОК приняло решение продолжать курс нынешнего руководства комитета.

С точки зрения Паунда, стоит, однако, задаться вопросом о том, как МОК воспринимают за пределами его собственного мира: «Большая часть мира считает, что МОК потерпел поражение и подвёл чистых спортсменов». Канадец выразил недовольство недостаточными мерами, принимаемыми комитетом для решения спорных вопросов. «Мы говорим больше, чем делаем. Но наше будущее зависит от того, что мы делаем, а не от того, что говорим», — подчеркнул Ричард Паунд, который также является бывшим президентом Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, Паунд хотел бы, чтобы Олимпийский комитет России (ОКР) был полностью отстранён от зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, из-за систематического допинга на Играх 2014 года в Сочи, отмечает издание. «Вместо того чтобы должным образом осуществить наказание, было сделано всё, чтобы придать нейтральной команде российские черты», — считает Паунд.

Как напоминает N-TV, МОК приостановил работу ОКР 5 декабря, но чистые российские спортсмены получили возможность выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом и гимном. На церемонии закрытия Олимпийских игр россиянам должны снова разрешить пройти по стадиону под собственным национальным флагом.

Член МОК от Великобритании Адам Пенгилли, в свою очередь, подчеркнул, что его беспокоят два момента. Во-первых, спортсменов, уличённых в употреблении допинга, как правило, отстраняют от соревнований на четыре года, а не на пару месяцев. Во-вторых, он хотел бы знать, когда Россия наконец признает доказательства, представленные в докладе Ричарда Макларена в отношении допинговой системы в стране.

Глава МОК Томас Бах возразил Паунду, пересказав ему случайный разговор, состоявшийся при его собственном участии за пару дней до этого в Олимпийской деревне. Во время обеда один спортсмен из Канады, соотечественник Паунда, заговорил с Бахом. «Он поблагодарил меня за то, что МОК сделал всё возможное в борьбе с допингом», — цитирует N-TV слова президента комитета.