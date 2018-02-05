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CNN: решение МОК не пускать 15 олимпийцев разгневало, но не удивило Москву

Материал представлен в переводе ИноТВ
Международный олимпийский комитет решил не приглашать 15 российских спортсменов в Пхёнчхан, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд аннулировал их пожизненное отстранение, сообщает CNN. По словам корреспондента телеканала, в Москве этот шаг МОК встретили с разочарованием и гневом, хотя и без особого удивления.

На Играх находится место не только спорту, но и спорным ситуациям. 15 членов российской команды не смогут принять участие в соревнованиях, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд аннулировал их пожизненное отстранение. С нами на прямой связи из Москвы старший международный корреспондент CNN Фред Пляйтген, который сообщит нам подробности. Фред, как там реагируют на это?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Несомненно, поступает реакция со стороны российских политиков, российских чиновников и, конечно же, российских спортсменов. При внимательном рассмотрении оказывается, что многие из них считают случившееся несправедливым. Некоторые спортсмены говорят, что их особенно и не удивляет это решение Международного олимпийского комитета.
 
Высокопоставленный законодатель из Думы, российского парламента, который курирует спорт и дела молодёжи, заявил, что это решение не поддаётся объяснению. Он также заявил, что российские политики находятся на связи с российскими федерациями зимних видов спорта. Они пытаются добиться, чтобы интересы российских спортсменов, которые всё ещё отправляются на Олимпиаду и участвуют в ней, будут находиться под защитой России.
 
И, разумеется, россияне обращают внимание на то, что осталось очень мало времени. Мы уже обсуждали, что до Олимпийских игр осталось меньше недели. И время поджимает этих спортсменов.
 
Произошедшее также комментировали государственные новостные телеканалы. И они заявляют, что не удивлены этим решением. Они всё ещё считают его несправедливым. Фактически они говорят, что, по их мнению, МОК показывает, что в действительности не считает решение Спортивного арбитражного суда законным и оспаривает его решение, а значит, комитет может решить не приглашать этих спортсменов.
 
Разумеется, у них всё ещё есть возможность подать апелляцию и попасть на Игры. Но, как мы говорили, время не на их стороне, учитывая приближение Олимпийских игр в Южной Корее.
 
В целом по наблюдаемой нами реакции видно, что россияне разочарованы. Некоторые очень сердиты. К примеру, официальный представитель МИД России, которая заявила, что сам МОК необходимо проверить на допинг. Об этом она написала в одном из своих постов в Facebook, а пишет она весьма часто.
 
Но, несомненно, сильное разочарование и злость исходит со стороны Москвы относительно этого решения. И, разумеется, со стороны российских политиков.
 
После того как на прошлой неделе был вынесен вердикт о том, что эти спортсмены признаны невиновными в применении допинга, многие действительно считали, что кто-то из этих спортсменов сможет участвовать в предстоящих Играх. И, несомненно, по-видимому, МОК развеял предположение, что кто-то из этих спортсменов сможет принять участие в Играх, Джордж.
 
Фред, я напомню, что 15 членов российской сборной не получили разрешения участвовать в соревнованиях, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд отменил их пожизненное отстранение. Спасибо за репортаж, будем ждать новой реакции.   
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 05 февраля 2018 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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допинг МОК Олимпийские игры Россия Южная Корея
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