FAZ: 32 российских спортсмена всё ещё бьются в суде за право выступить в Пхёнчхане

Ряд российских атлетов так и не получил приглашения на участие в зимних Играх в Южной Корее, несмотря на отсутствие доказательств в употреблении допинга. Теперь 32 спортсмена из России подали апелляции в специальную выездную панель Спортивного арбитражного суда, пишет Frankfurter Allgemeine. Если их жалобы будут удовлетворены, не приглашённые на Олимпиаду россияне ещё смогут принять участие в Играх.

32 российских спортсмена подали апелляции в выездную панель Спортивного арбитражного суда с целью добиться участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Frankfurter Allgemeine. Об этом стало известно благодаря заявлению президента Спортивного арбитражного суда Джона Коутса, сделанному на заседании МОК в Пхёнчхане.

Как поясняет немецкая газета, спортсмены, которые хотят подать жалобы, не получили от МОК приглашения на Игры. В сообщении от 25 января цитировались слова бывшего французского министра спорта Валери Фурнерон, объяснившего, почему спортсмены — в том числе победитель Олимпиады и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и чемпион мира по лыжному спорту Сергей Устюгов — не получили приглашения на зимнюю Олимпиаду. Группа под руководством Валери Фурнерон ранее нашла признаки махинаций с допинг-пробами и несоответствия ДНК, а также данных в биологических паспортах атлетов.

Дисквалификация известных в России спортсменов и победителей чемпионатов мира по зимним видам спорта вызвала в стране волну возмущения. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков до сих пор сдержанно комментировал ситуацию, и было неясно, собираются ли спортсмены вообще подавать апелляцию. Поскольку Национальный олимпийский комитет России в начале декабря прошлого года приостановил свою деятельность по решению МОК из-за допинга во время зимних Игр в Сочи 2014 года, российские спортсмены могут выступать в Пхёнчхане только по приглашению МОК под нейтральным флагом как нейтральные спортсмены из России. Пока ожидается, что таких атлетов в Южной Корее будет 168, сообщается в статье.

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда, которая должна оперативно рассматривать срочные случаи и принимать решение о допуске спортсменов, состоится в среду. Должность председателя панели занимает канадка Кэрол Робертс, в число судей вошли австралийка Зали Стеггалл и швейцарец Бернхард Вельтен. Если апелляции будут удовлетворены, российская фигуристка Ксения Столбова сможет принять участие в соревнованиях уже в пятницу утром, отмечает издание.

К группе из 32 спортсменов не относятся 13 атлетов, с которых Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе снял пожизненную дисквалификацию. Ранее МОК отказал им в праве на участие в Олимпийских играх в связи с подозрением в причастности к допинговому скандалу в Сочи. Группа Фурнерон приняла решение всё-таки не приглашать их на Олимпиаду в Южную Корею со сходным обоснованием, как в случае с Аном, Шипулиным, Устюговым и другими 29 спортсменами, подавшими апелляцию.