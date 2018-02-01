CNN: «шокирующее» решение спортивного арбитража в России расценят как «крупную победу»

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, опротестовавших своё отстранение от Олимпийских игр. Это решение определённо будет воспринято в Москве как «крупная победа», сообщает корреспондент CNN Мэтью Чанс. По мысли журналиста, «неожиданное» решение арбитража перекликается с гипотезой России о том, что за отстранением россиян от Олимпиады стоят политические мотивы.

Всего 42 российских спортсмена подали апелляцию по поводу пожизненного отстранения от участия в Олимпиаде в связи с употреблением допинга. Спортивный арбитражный суд только что объявил о своём решении по большей части этих апелляций. У нас в прямом эфире из Москвы Мэтью Чанс. Мэтью, какое было принято решение?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: По правде говоря, Розмари, это поистине шокирующее решение, особенно с российской точки зрения. Сделав ряд заявлений, арбитражный суд, который в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане находится в Южной Корее, по сути, поддержал эти апелляции и снял санкции, введённые в отношении 28 российских олимпийцев. Это означает, что эти санкции и, во многих случаях, пожизненные отстранения спортсменов, которые участвуют в таких дисциплинах, как бобслей, лыжные гонки, конькобежный и санный спорт, а также в прочих зимних видах соревнований, были отменены.



Что касается медалей, которых их лишили: многие из спортсменов — это бывшие и действующие чемпионы мира, которые заработали свои награды в 2014 году на Играх в России в Сочи, и из-за этих отстранений медали у них отняли. Теперь же им их вернули. Русские расценят это событие как крупную победу. По сути, одно российское новостное агентство — Интерфакс — уже процитировало главу Олимпийского комитета России, который заявил, что счастлив, что арбитражный суд восстановил честное имя российских спортсменов.



Уверен, что мы в ближайшие часы ещё услышим от российских чиновников заявления по этому поводу, ведь этот эпизод с отстранением спортсменов-олимпийцев страны от будущих Игр в связи с заявлениями — и даже не заявлениями, а опубликованным независимыми комиссиями выводом о том, что в России существует организованная государством система употребления допинга спортсменами практически всех видов, — и правда потряс Кремль и всю страну. Спортивный арбитраж же определил — и его постановление, как мне кажется, здесь воспримут как историческое решение, — что в 28 случаях (я сейчас цитирую пресс-релиз, который выпустил суд) «собранные улики были сочтены недостаточными для того, чтобы установить, что спортсмены нарушили антидопинговые правила».



Повторюсь, всё это перекликается с многократно высказанной россиянами гипотезой о том, что речь шла о политически мотивированном решении, что российские спортсмены стали жертвами коллективного наказания, являющегося частью политических шагов с целью дискредитировать Россию. В постановлении суда не уточняется, идёт ли речь о государственной программе допинга или нет, но конкретно эти спортсмены отныне станут частью уже и так большого спортивного контингента из России, который будет участвовать в предстоящей Олимпиаде. Ранее уже было известно, что в Пхёнчхан на соревнования, пусть и не под российским флагом, а под нейтральным поедут 169 спортсменов, а теперь к ним потенциально могут присоединиться ещё как минимум 28 человек.



Удивительный получился исход. Спортсмены явно испытали большое облегчение. Благодарим вас, Мэтью. С нами на прямой связи из Москвы был Мэтью Чанс.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 01 февраля 2018 года.