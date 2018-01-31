Atlantic Council: «кремлёвский список» подменили на рейтинг Forbes, чтобы выставить на посмешище

В июле прошлого года американские сенаторы почти единодушно проголосовали за Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). У президента США Дональда Трампа, как пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, не было особого выбора и он подписал этот закон 2 августа, хотя главная цель документа заключалась в том, чтобы лишить президента возможности отменить антироссийские санкции, введённые из-за военной агрессии Москвы на Украине.

Самым интересным элементом этого нового закона была секция 241, согласно которой министр финансов при консультационной поддержке со стороны директора Национальной разведки и госсекретаря должен был в течение 180 дней подготовить детальный доклад. В этом докладе нужно было указать «самых важных» внешнеполитических деятелей России и её «олигархов», которые имеют близкие связи с «российским режимом».

Этот долгожданный доклад, который получил название «кремлёвский список», был опубликован в ночь на 30 января. Очевидная цель этого документа — установить, кто же заработал себе состояние на «незаконных контактах» с Кремлём. Над этим списком добросовестно работали несколько правительственных ведомств.

«Но в последнюю минуту кто-то наверху — пока неизвестно, кто именно, — выбросил наработки экспертов, а взамен написал имена высокопоставленных официальных лиц администрации президента России и правительства, добавив имена 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Поступив таким образом, это высокопоставленное лицо выставило на посмешище правительственных экспертов, готовивших совершенно другой доклад, и представило CAATSA неэффективным законом, высмеяв при этом антироссийские санкции США в целом», — пишет Аслунд.

Подписав этот список, министр финансов взял на себя ответственность за этот документ, указывает автор.

«Если эта выдержка из кремлёвской телефонной книги и окажет какой-либо эффект, то она, скорее, сплотит российскую элиту, стоящую за Путиным. Между тем авторы закона CAATSA стремились расколоть российскую элиту и предложить выдающимся россиянам вариант, при котором они могли бы безопасно жить на Западе», — говорится в статье.

Многие бизнесмены из списка Forbes являются гражданами не только России, но и других стран, и живут на Западе в течение уже нескольких лет. И, конечно же, американские власти пока не доказали, что эти люди совершили что-либо противоправное.

«Главный выгодоприобретатель от этого списка — президент России. Возникает вопрос, почему министр финансов высмеивает антироссийские санкции США, а также закон, подписанный президентом», — пишет в завершение старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.