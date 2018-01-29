ZDF: Турция и Асад лишили переговоры в Сочи благоприятного настроя

Предстоящие мирные переговоры по Сирии в Сочи не дают повода для оптимизма, пишет ZDF. Пользующийся поддержкой Москвы Башар Асад «не настроен идти на компромиссы», а Турция проводит военную операцию на севере страны. Сирийская оппозиция и курды полностью отказались от участия в конгрессе, что сократило общее число участников.

Сирийский конфликт оставил после себя 400 тыс. убитых, 5 млн беженцев и 13 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, пишет журналист ZDF Бернхард Лихте. Эти цифры показывают острую необходимость решения кризиса, длящегося уже семь лет. Международное решение до сих пор не увенчалось успехом, а требования об исключении Асада из переговоров только усложнили этот процесс, отмечает автор. «Москва использовала войну в Сирии, чтобы выйти из своей внешнеполитической изоляции. С одной стороны, Кремль активно вмешался в конфликт на стороне Асада, а с другой — выступил как государство, которое хочет добиться политического решения», — пишет Лихте. В 2017 году по инициативе Кремля в Астану были приглашены стороны конфликта, однако и эти переговоры не дали ощутимого результата.

Итогом вмешательства Москвы в сирийский конфликт стала стабилизация положения Асада, который в настоящее время «не настроен идти на компромиссы». Таким образом, Москва не даёт повода для больших ожиданий от предстоящих переговоров в Сочи. Если сначала говорили о 1600 участниках, то сейчас это число сократилось до 1000. Сирийская правительственная делегация уменьшилась, посол Сирии в ООН не будет принимать участия во встрече. Сирийская оппозиция, а также курды полностью отказались от участия в переговорах. По их словам, турецкая операция «Оливковая ветвь» «противоречит принципам политического диалога». «Таким образом, исходное положение для Конгресса национального диалога Сирии в Сочи крайне плохое», — считает автор материала.

Мирный процесс находится в критическом положении. ООН отправит в Сочи своего главного посредника — Стаффана де Мистуру. При этом Москва в очередной раз заверила, что конференция не представляет собой замену мирному процессу в ООН, а стремится лишь дополнить его. «Ожидаются два дня дипломатии при неблагоприятных предпосылках. Возможно, что Москва могла бы изменить ситуацию. Президент Путин неоднократно заявлял, что для него важно сохранение сирийского государства, а не личность Асада. Возможно, что это более чем риторика», — резюмирует автор ZDF.