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Euronews: Турция призвала США вывести военных из сирийского Манбиджа
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган призвал США вывести американских военных из сирийского города Манбиджа, который находится в 100 км от Африна, сообщает Euronews. При этом он пригрозил, что в противном случае «раздавит любое сопротивление».
Турция ожидает конкретных действий от США после заявления помощника президента по национальной безопасности о том, что Вашингтон не будет поставлять оружие сирийским курдам, заявил в субботу министр иностранных дел страны.
 
В свою очередь, выступая в городе Коджаэли, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон вывести военнослужащих из Манбиджа — города на севере Сирии, в 100 км от Африна, — пригрозив в противном случае «раздавить любое сопротивление».
 
О начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском районе Африн Генштаб Турции объявил 20 января. С тех пор, по его данным, «были уничтожены 340 целей, в том числе убежища и огневые позиции Отрядов народной самообороны, Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз», уничтожены 394 террориста».
 
Дата выхода в эфир 27 января 2018 года.
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источник
Euronews Франция Европа
теги
военнослужащие оружие Реджеп Тайип Эрдоган Сирия США Турция
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