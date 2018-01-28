Euronews: Турция призвала США вывести военных из сирийского Манбиджа

Турция ожидает конкретных действий от США после заявления помощника президента по национальной безопасности о том, что Вашингтон не будет поставлять оружие сирийским курдам, заявил в субботу министр иностранных дел страны.

О начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском районе Африн Генштаб Турции объявил 20 января. С тех пор, по его данным, «были уничтожены 340 целей, в том числе убежища и огневые позиции Отрядов народной самообороны, Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз», уничтожены 394 террориста».

Дата выхода в эфир 27 января 2018 года.

В свою очередь, выступая в городе Коджаэли, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон вывести военнослужащих из Манбиджа — города на севере Сирии, в 100 км от Африна, — пригрозив в противном случае «».