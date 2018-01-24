DELFI: мэр Риги назвал политической провокацией перевод школ на латышский язык

Школы Латвии с 1 сентября 2019 года начинают постепенный перевод на обучение только на латышском языке. Как передаёт DELFI, мэр Риги Нил Ушаков назвал данное решение огромной ошибкой латвийского правительства, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны.

Кабинет министров Латвии одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Как передаёт DELFI, правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершён в 2021/2022 учебном году.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис пообещал, что его ведомство ответственно отнесётся к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе гарантировав необходимое финансирование тех учебных заведений, которые, согласно международным договорам, реализуют программы образования нацменьшинств.

Подготовленный министерством проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1—6-е классы) осуществляется по трём моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7—9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10—12-е классы) — только на латышском языке.

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно и полный перевод на обучение на латышском языке начнётся 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.

Как отмечает издание, мэр Риги Нил Ушаков, комментируя данное решение, написал в сети Facebook, что это «огромная ошибка латвийского правительства».

«Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны. В этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году. Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счёт этого мы и сохраним качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди ещё много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», — добавил политик.