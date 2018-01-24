DELFI: мэр Риги назвал политической провокацией перевод школ на латышский язык
Кабинет министров Латвии одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Как передаёт DELFI, правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершён в 2021/2022 учебном году.
Министр образования и науки Карлис Шадурскис пообещал, что его ведомство ответственно отнесётся к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе гарантировав необходимое финансирование тех учебных заведений, которые, согласно международным договорам, реализуют программы образования нацменьшинств.
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