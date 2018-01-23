El País: в компании Facebook признали, что соцсети способны навредить демократии

Самая крупная социальная сеть в мире Facebook продолжает заниматься самоанализом, пишет El País. Некоторое время назад Марк Цукерберг взял на себя обязательство осуществить изменения в своей компании. И вот теперь директор Facebook по гражданским инициативам Самид Чакрабарти признал, что социальные сети способны нанести вред демократии.

«Facebook был создан для того, чтобы связываться с друзьями и родственниками. И он с этим очень хорошо справлялся. Но беспрецедентное количество людей также использовали его, для того чтобы направить свою политическую энергию через этот ресурс. И это оказало такое социальное воздействие, которое мы никогда не могли себе представить», — заявил Чакрабарти.

Этот комментарий, как отмечает издание, появился после многократно звучавшей критики в адрес компании, которая на прошедших выборах сыграла свою роль в распространении пропаганды и дезинформации, источниками появления которых были «фейковые аккаунты российского происхождения».

«В 2016 году мы в Facebook слишком долго медлили с признанием того факта, что плохие игроки злоупотребили нашей платформой. Мы прилежно работаем над тем, чтобы нейтрализовать эти риски сейчас», — заявил Чакрабарти.

Это заявление, считает El País, говорит о том, что компания изменила свою изначальную точку зрения, которая всё отрицала. Теперь её представители даже «раскаиваются» в случившемся, говорится в статье.

Чакрабарти также призвал пользователей соцсети помочь найти правильное решение: «Мы не можем сделать это в одиночку. Мы хотим инициировать открытый разговор».

По его мнению, необходимо взглянуть на отрицательное влияние соцсетей на демократию, а также рассмотреть позитивные моменты, с помощью которых её можно было бы укрепить.

Компания уже внедрила инструменты, с помощью которых можно отмечать новости как подозрительные, чтобы потом профессионалы проверили их. Кроме того, Facebook пообещал также расширить свой штат сотрудников.

«Хотя мы в этом году нанимаем дополнительно более 10 тыс. человек, для того чтобы поработать над безопасностью и защитой, вероятно, последнее и дальше будет представлять собой вызов», — заявил Чакрабарти.

Директор Facebook по гражданским инициативам напрямую говорит о российском вмешательстве: «Хотя в своё время нам было неизвестно об этом, однако мы выяснили, что эти российские игроки создали более 80 тыс. постов, которые за последние два года увидели более 126 млн жителей США. Этот вид деятельности противоречит всему, за что мы выступаем. Нам отвратительно, что одна страна использовала нашу платформу для ведения кибервойны с целью расколоть общество. Было нелегко предсказать эту угрозу, и нам следовало бы лучше поработать над этим».

Глава глобальной политики Facebook Кейти Харбат в свою очередь заявила: «Теперь мы как никогда готовы бороться с негативным влиянием и гарантировать, что наша платформа является источником демократического блага».