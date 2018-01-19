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DW: молодой канцлер из Австрии станет для Меркель «головной болью»

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Глава Австрии Себастьян Курц с его «наглой самоуверенностью» и «популизмом» — неудобный политик для канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Deutsche Welle. Как считает автор статьи Михаэла Кюфнер, его действия приведут к ещё большему расколу в Европе.
DW: молодой канцлер из Австрии станет для Меркель «головной болью»
Reuters

Молодой австрийский канцлер Себастьян Курц может стать для главы ФРГ Ангелы Меркель проблемой, пишет Deutsche Welle. «С такими друзьями, как он, и враги не нужны», — отметила автор статьи Михаэла Кюфнер. Курц утверждает, что всегда идёт на несколько шагов вперёд, и тот факт, что он стал канцлером в «нежном возрасте, в 31 год», убеждает его в этом. Но во время официальной встречи с Меркель в Берлине он иногда слишком спешил, полагает немецкий журналист.

Курцу свойственна «наглая самоуверенность», а также склонность к популизму, и он готов сотрудничать с теми, от кого другие отвернулись бы, продолжает издание. Его коалиция с крайне правыми из Австрийской партии свободы (АПС), отношения с союзниками из французского Национального фронта, должно быть, вызывают у Меркель «настоящее отвращение», полагает Кюфнер. «Для неё сотрудничество с немецкими правыми из АдГ просто немыслимо», — пишет журналист.
 
Вместо этого она уже 100 дней пытается создать коалицию сначала со Свободной демократической партией, потом с зелёными и, наконец, с социал-демократами. В этом контексте пожелание Курца, чтобы Германия смогла сформировать «устойчивое правительство», как у него в Австрии, похоже на «злорадство», считает автор.
 
В ходе встречи обе стороны много говорили о том, что их объединяет, продолжает издание. Но многое и разделяет, отмечает Кюфнер. Меркель выступает за евроинтеграцию и готова ради неё поглубже залезть в карман. Курц же хочет большей власти на региональном уровне и не собирается компенсировать убытки от брексита за счёт бюджета Австрии. К тому же он продолжает критиковать Меркель за поддержку миграционных квот и в отличие от неё выступает за отмену антироссийских санкций.
 
Свои симпатии по отношению к «евроскептику и ярому противнику приёма беженцев» венгерскому премьеру Виктору Орбану Курц называет «возведением мостов». Но для Меркель, которая пытается добиться того, чтобы европейские государства решали проблему с миграцией сообща, это как удар в спину. «Вряд ли Курц сможет усмирить АПС. Поэтому самопровозглашённый мостостроитель со своим правительством будет способствовать ещё большему расколу в Европе. Молодой канцлер из Австрии ещё обеспечит Ангеле Меркель головную боль, если в ближайшем будущем она сама не сможет сформировать «устойчивое» правительство», — заключает Кюфнер. 
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источник
Deutsche Welle Германия Европа
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Австрия Ангела Меркель Германия Россия санкции Себастьян Курц
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