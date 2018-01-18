Nyheter Idag: шведскую партию окрестили «лакеями Путина» за поддержку запрета ядерного оружия

Благодаря поддержке оппозиционной партии «Шведские демократы», правительство этой страны потенциально сможет подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия, пишет Nyheter Idag. Такое развитие событий вызвало резкую реакцию оппозиционного депутата Фредрика Шульте, который заявил, что «Шведские демократы» — это «путинские лакеи» и «предатели страны», потому что таким образом они вбивают клин между НАТО и Стокгольмом.

Будущая политическая линия Швеции по отношению к конвенции ООН о запрете ядерного оружия вызывает бурные споры. Ожидается, что шведское правительство всё-таки поддержит эту конвенцию, однако правый оппозиционный блок считает, что подписывать Стокгольму её не стоит, пишет Nyheter Idag.

Тем не менее в интервью Sveriges Radio представитель по вопросам обороны оппозиционной партии «Шведские демократы» Микаэль Янссон заявил, что он склоняется к той же позиции, что и социал-демократы и зелёные, входящие в правящую коалицию.

«Я не вижу никаких факторов, которые помешали бы Швеции подписать эту конвенцию», — отметил Янссон.

Формально социал-демократы ещё не обозначили свою официальную позицию по этому вопросу, однако если они примут сторону зелёных, то при поддержке «Шведских демократов» они получат большинство, необходимое для подписания конвенции.

Это обстоятельство вызвало резкую реакцию депутата от оппозиционной Умеренной коалиционной партии Фредрика Шульте, который не имеет ничего против того, чтобы в будущем ядерное оружие могло быть размещено на территории Швеции.

«Вопрос состоит не в том, размещать на шведской территории ядерное оружие или нет. Вопрос состоит в том, чтобы сделать это вообще невозможным. Прежде всего, занимая подобную позицию, которая касается нашей политики безопасности, мы выступаем против НАТО. Следовательно, мы превращаемся в полезных идиотов Путина», — заявил Шульте.

Комментируя интервью Янссона, в своём Facebook шведский политик назвал «Шведских демократов» «путинскими лакеями» и «предателями страны». Тем не менее политик считает, что «Шведские демократы» ещё могут изменить свою позицию по данному вопросу.

«Новое руководство «умеренных» очень чётко указало на то, что не желает вести прямого диалога со «Шведскими демократами», и я поддерживаю эту линию, даже несмотря на то, что я лично придерживаюсь более прагматичного мнения по этому поводу… Я убеждён, что подобная позиция принесёт «Шведским демократам» только проблемы. Тем не менее мне кажется, что они могут изменить своё мнение, если на них оказать достаточное давление на публичных дебатах», — заявил Шульте.

Однако, как напоминает Nyheter Idag, в рамках дебатов по вопросам обороны жёсткой критике подвергались не только «Шведские демократы». Когда бывший глава «умеренных» Фредрик Райнфельдт назвал оборону Швеции «незначительной сферой», именно о его партии высказывались в таком же критическом ключе.

«Формулировка Райнфельдта оказалась крайне неудачной… Но управлять страной на протяжении восьми лет без единой ошибки невозможно, и правительство Райнфельдта допустило свои промахи. Среди них было упущение из виду российской угрозы. Вооружаться мы начали только в связи с грузинской войной Путина», — признал Шульте.