Nyheteridag

Благодаря поддержке оппозиционной партии «Шведские демократы», правительство этой страны потенциально сможет подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия, пишет Nyheter Idag. Такое развитие событий вызвало резкую реакцию оппозиционного депутата Фредрика Шульте, который заявил, что «Шведские демократы» — это «путинские лакеи» и «предатели страны», потому что таким образом они вбивают клин между НАТО и Стокгольмом.

Журналист Nyheter Idag нашёл, чему поучиться у россиян при организации выборов

Взглянув на то, как были проведены региональные выборы в России, шведский журналист Чанг Фрик заметил, что организаторы голосования старались сделать всё возможное, чтобы оно было как можно более прозрачным. Сверх того, по мнению автора статьи для Nyheter Idag, в России выборы воспринимаются гораздо серьёзнее, чем в Швеции, что навело его на мысль о том, что это Швеция должна приглашать российских наблюдателей, а не Россия — шведских.