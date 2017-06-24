Sydöstran: Россия настолько же боится Запада, насколько шведы — русских

Шведы исторически привыкли бояться Россию под влиянием регулярных войн при участии русских, которые периодически «оккупировали» чужие территории, пишет Sydöstran. Однако Россия никогда не сможет тягаться с Западом в военной мощи, а её страх перед Западом и НАТО сейчас настолько же велик, насколько велик шведский страх перед русскими, говорится в статье.

Страх шведов перед русскими возник из-за того, что Швеция постоянно воевала с Россией, пишет Бертиль Анлунд в статье для Sydöstran. Ещё в ходе Великой Северной войны 1700-1721 годов Россия, Дания-Норвегия и Польша «выступили против шведского великодержавия», и когда Карла XII застрелили в Халдене в 1718 году, война завершилась заключением мирных договоров «со всеми врагами». По Ништадтскому договору с Россией 1720 года Швеция потеряла Прибалтику и вынуждена была продать кусок юго-восточной Финляндии за два миллиона шведских талеров, но зато она получила обратно остальную Финляндию, которую русские «оккупировали» во время войны, говорится в статье.

Россия тогда обязалась ничего не предпринимать против правительства Швеции или её престолонаследия, а также обещала проследить, чтобы этого не делала никакая другая нация. Право «вмешиваться в шведскую политику» Россия потеряла после русской войны Густава III в 1788-1790 годах, а позднее Наполеон заключил «тайное соглашение» с Александром I, пишет Sydöstran. Он вынудил Россию пообещать «оккупировать Финляндию», если Швеция откажется участвовать в континентальной блокаде Франции против Англии — однако Густав IV Адольф воспротивился блокаде, что спровоцировало Финскую войну 1808-1809 годов.

На исход войны повлияло то, что Жан-Батист Бернадот (позже ставший королем Карлом XIV Юханом) послал значительные французские войска на полуостров Ютландия, чтобы по плану вторгнуться в южную Швецию. Война закончилась, когда русские прорвались к Питео. И Финляндию, и Оланд пришлось уступить России. Финляндия стала автономным Великим княжеством Финляндским, которое подчинялось русскому царю, вплоть до провозглашения независимости только в 1917 году, после Первой мировой войны, напоминает Sydöstran.

«Чего мы и Россия добились, поддерживая такие отношения?», — задаётся вопросом автор. По его мнению, сейчас «российский страх» перед Западом, и в первую очередь перед НАТО, определённо «настолько же велик, насколько и шведский страх перед русскими».

Сегодня население России составляет менее 150 миллионов человек, в то время как в Советском Союзе было почти 300 миллионов. Российский ВВП постоянно уменьшается и сейчас сравним с итальянским, а военный бюджет России на 2017-2019 годы был урезан на четверть, пишет Sydöstran.

«Россия никогда не сможет потягаться с Западом в военной мощи», — подчёркивается в статье. По мнению автора, вооружённое нападения на страну ЕС или НАТО стало бы катастрофой для России, и Путин «не настолько глуп, чтобы этого не понимать». Вопрос в том, насколько это понимают сейчас шведы, заключает Sydöstran.