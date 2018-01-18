CNN: «вмешательство» Москвы в выборы аналогично терактам 11 сентября

Российская операция по «вмешательству» в американские выборы похожа на теракты 11 сентября, поскольку она тоже стала «неожиданной угрозой, ударившей по неизвестному до той поры слабому месту», полагает эксперт CNN по нацбезопасности Майкл Хейден. По мнению Хейдена, Дональду Трампу давно пора прямо заявить Москве о том, что ему известно о её ответственности за эти действия.

Не беспокоит ли вас то, что президент (США Дональд Трамп. — ИноТВ) не воспринимает вмешательство России в избирательную систему Соединённых Штатов всерьёз, — особенно когда речь заходит о выборах в конгресс, в которые Россия тоже могла вмешаться?

МАЙКЛ ХЕЙДЕН, генерал ВС США в отставке, эксперт CNN по вопросам нацбезопасности: Да, Боже мой, ещё как. Вопрос вины, ответа на который мы можем и не услышать, а также вопрос наказания, на который по мере развития ситуации, вероятно, всё же ответят, надо отложить в сторону, это всё уже история. Поговорим о настоящем и будущем.

Как я твердил на протяжении всего этого скандала, президенту нужно заявить (в адрес Москвы. — ИноТВ) следующее: «Это сделали вы. Мы знаем, и я лично знаю, что это были вы. Мы вас накажем за то, что вы сделали, и у вас больше никогда не получится такое провернуть».

Эта российская операция — по-своему хитроумная, по-своему смелая — охватила общественную и частную сферу, стратегию и политику, федеральный и местный уровень, разведку и правоохранительные органы. В этом смысле она смахивает — и я не хочу сейчас слишком драматизировать ситуацию, но всё же — на теракты 11 сентября 2001 года, этакая неожиданная угроза, ударившая по неизвестному до той поры слабому месту.

Реагировать на такое можно только посредством внештатных методов и внештатных структур. А я вам скажу, и Джим (Клэппер, экс-директор Национальной разведки США. — ИноТВ), как мне кажется, это подтвердит: наше правительство не переходит на внештатный режим работы без непосредственного вмешательства президента. И пока президент это не сделает, в нашей политической системе так и будет существовать этот неприкрытый фланг, незащищённое, слабое место.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 января 2018 года.