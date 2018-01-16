Kronen Zeitung Оригинал

Kronen Zeitung: Россию заинтересовал китайский опыт цензуры в интернете

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Российские органы государственной безопасности призывают перенять китайский опыт в сфере контроля за интернетом и впредь блокировать интернет-ресурсы без решения суда, сообщает Kronen Zeitung. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Kronen Zeitung: Россию заинтересовал китайский опыт цензуры в интернете
Reuters

Российские органы государственной безопасности призывают к ужесточению контроля за интернетом в целях борьбы с экстремизмом, сообщает Kronen Zeitung. Необходимо блокировать интернет-сайты без судебного решения, предлагает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

При этом если распространители информации считают её не экстремистской, то смогут оспорить решение властей в суде, добавил он. По его словам, Китай действует схожим образом. С 2016 года там запрещены интернет-ресурсы, принадлежащие иностранным резидентам. Бастрыкин предлагает перенять этот опыт «в разумной мере».
 
Российские законы по борьбе с экстремизмом уже сегодня и так чрезмерно широки и зачастую довольно свободно интерпретируются, отмечает издание. В последнее время участились аресты за критические посты в социальных сетях. Особенно жёстко контролируются YouTube и «ВКонтакте». «90% тех, кого посадили в тюрьму за критику в интернете, были пользователями «ВКонтакте», — отметил российский эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов. По его информации, российские власти также хотят заполучить возможность отключать от интернета целые регионы. Им это необходимо на случай кризисных ситуаций, пояснил Солдатов. 
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источник
Kronen Zeitung Австрия Европа
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