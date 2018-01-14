Le Nouvel Observateur: Макрону не стоит «поворачиваться спиной» к Роухани

Если Франция и остальная часть Европы займут сторону президента США, который делает «подстрекательные» заявления и твиты, Иран в конце концов повернётся к своему российскому союзнику, что может привести к очень тревожному усилению напряжённости в регионе, считает Le Nouvel Observateur. Именно поэтому, как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон не должен «поворачиваться спиной» к президенту Ирана Хасану Роухани.

При подавлении митингов, которые охватывают города Ирана один за другим, уже погибли десятки человек. Протест против повышения цен, который начался в Мешхеде и был организован консервативной оппозицией, выступавшей против президента Хасана Роухани, перерос в протест против клерикального режима, во главе которого стоит Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, пишет Le Nouvel Observateur.

Обеспокоенный таким развитием событий, президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Хасаном Роухани призвал президента Ирана «проявлять сдержанность и сохранять спокойствие». Согласно сообщению Елисейского дворца, оба лидера договорились перенести на более поздний срок визит главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Тегеран.

Однако, как отмечает французское издание, Роухани не нуждается в таком призыве, поскольку он знает, что от урегулирования кризиса зависит его собственное политическое будущее. И вопрос в основном заключается в том, как долго он сможет воздерживаться от применения военной силы, что могло бы позволить вернуть власть «стражам революции» на фоне споров умеренной и консервативной оппозиции о том, кому следует править страной после ухода Али Хаменеи, «больного и ослабшего».

В этом политическом контексте «подстрекательные» заявления и твиты президента США Дональда Трампа, которые свидетельствуют о том, что он понятия не имеет о «тонкостях» иранской политики, «играют на руку» консерваторам.

Приход Трампа к власти, а также его угрозы покинуть ядерное соглашение помешали Хасану Роухани «привести в чувство» иранскую экономику. Он смог снизить уровень инфляции, но не безработицы. Все иностранные инвестиции сошли на нет из-за того, что США отключили Иран от международной банковской системы. Можно даже задаться вопросом, не стоит ли за угрозами Трампа покинуть ядерное соглашение стратегия, которая позволит ускорить смену режима в Иране, чему, как отмечает Le Nouvel Observateur, американский президент придаёт большое значение.

Но, несмотря на фантазии Запада, эта революция вряд ли совершится в один миг. Сирийская трагедия, а также память о репрессиях 2009 года заставляет иранцев отдавать предпочтение безопасности, а не свободе. Не говоря уже о риске дальнейшего ужесточения режима, если масштаб протеста заставит правительство доверить репрессии наиболее решительным приверженцам Исламской Республики.

Именно по этой причине, как утверждает издание, Макрон, который продемонстрировал свои благие намерения, приняв у себя подавшего в отставку премьера-министра Ливии Саада Харири, не должен «повернуться спиной» к президенту Роухани.

Если Франция и остальная часть Европы займут сторону США, для которых союз с Саудовской Аравией является ключевым аспектом их дипломатии в регионе, Иран в конце концов повернётся к своему российскому союзнику, что может привести к очень тревожному усилению напряжённости в регионе, пишет Le Nouvel Observateur.