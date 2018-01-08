Sky: обсуждение Ирана в ООН подтвердило растущее недовольство политикой Трампа

На специальном заседании Совбеза ООН Америка не смогла получить поддержку своей позиции по иранским протестам. Более того, выступление постпреда США возымело обратный эффект и лишь в очередной раз доказало, что международное сообщество всё активнее сопротивляется внешнеполитическому курсу Вашингтона, передаёт Sky News.

Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы продемонстрировать поддержку своим лидерам через неделю после начала антиправительственных протестов. Эти внутренние беспорядки стали международной проблемой, когда США созвали экстренное заседание в ООН для их обсуждения. Но это не произвело на остальных членов Совбеза ООН никакого впечатления. А Россия предположила, что может поступить так же и в следующий раз, когда в Соединённых Штатах вспыхнет бунт. С репортажем старший корреспондент Sky News Лиза Холланд.

Иранский режим мобилизовал собственных протестующих спустя неделю после начала антиправительственных демонстраций. Но, возможно, он не возлагал надежды на поддержку в другом, более неожиданном месте. В Организации Объединённых Наций инакомыслящие резко раскритиковали Америку.

Попытка США создать жёсткий международный ответ на подавление протестов в Иране выглядела следующим образом.

НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Соединённые Штаты бескомпромиссно поддерживают в Иране тех, кто добивается свободы для себя, процветания для своих семей и гордости для своей страны. Мы не будем молчать. И никакие попытки выставить протестующих «марионетками иностранных держав» этого не изменят.

Но слова постпреда, по всей видимости, произвели обратный эффект. Критика со стороны таких стран, как Россия, была ожидаемой. Но даже самые близкие союзники США воспользовались специальной сессией, чтобы предостеречь от злоупотребления влиянием Совбеза ООН.

ФРАНСУА ДЕЛАТТР, постпред Франции при ООН: Какими бы тревожными ни были события последних дней, по существу они не представляют угрозу международному миру и стабильности. Нам следует проявлять осторожность. Мы должны с настороженностью относиться к попыткам использовать этот кризис в личных интересах.

Иран стал свидетелем самых серьёзных беспорядков, подобных которым не было уже почти десять лет. Недовольство, вызванное экономическими причинами, переросло в протесты против правительства и правящего духовенства. Тегеран настаивает, что волнения уже закончились.

Россия заявила, что если следовать логике США, то Совбез должен был проводить заседание в 2014 году, когда убийство невооружённого чернокожего подростка в штате Миссури привело к массовым беспорядкам, и в других аналогичных случаях.

Виновными в демонстрациях верховный лидер Ирана назвал «иностранных врагов». Эти события — тревожный звонок для Исламской республики. Но нежелание поддерживать американскую позицию — ещё одно доказательство растущего международного сопротивления внешней политике Дональда Трампа.

Лиза Холланд. Sky News.

Дата выхода в эфир 07 января 2018 года.