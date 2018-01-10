FT: Москва пытается заставить Евросоюз заплатить за восстановление Сирии

Европейскому союзу пора перейти от сугубо гуманитарной помощи Сирии к чему-то более существенному и выделить деньги на восстановление разрушенной войной страны, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов в интервью Financial Times. По его словам, и Москва будет финансово участвовать в этом процессе, но если европейцы от этого откажутся, ей придётся обратиться к другим региональным игрокам: Ирану и Турции.

Европейские страны понесут ответственность, если не признают, что пора бы поддержать программу по восстановлению разорённой войной Сирии. Об этом в интервью Financial Times заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. При этом сама программа, возможно, обойдётся в десятки миллиардов евро.



Таким образом, отмечает издание, Москва пытается сыграть на том, что перед Европой встала проблема, как вложить деньги в остановку потока мигрантов из Сирии, не поддерживая при этом режим в Дамаске. К тому же европейские дипломаты признают, что этот вопрос способен расколоть Евросоюз. Союзные ЕС страны вроде Турции и Ливана, которые приняли миллионы беженцев, настаивают на том, что Европейский союз должен облегчить их издержки. Но, с другой стороны, европейские чиновники считают, что это Москва пытается заставить Европу платить по её счетам, ведь это российские самолёты действовали в Сирии.



Лидеры ключевых европейских государств настаивают, что деньги на восстановление Сирии будут направлены только после того, как будет заключено мирное соглашение и начнётся процесс политической передачи власти. Сейчас же, отмечают некоторые чиновники, в интересах ЕС усилить давление на Россию, не выделяя никаких денег. И раз России это не нравится, значит, давление сказывается.



Евросоюз считает, что именно он больше всего вложился в облегчение ситуации в Сирии, выделив более €10млрд на гуманитарную помощь. Кроме того, к своим заслугам он прибавляет то, что «готовит почву для того, чтобы международное сообщество начало задумываться о послевоенном восстановлении Сирии».



Однако Чижов настаивает, что европейским государствам стоит заняться не только гуманитарной помощью. «ЕС хочет сначала политического перехода, но тем временем люди страдают. Так что мы считаем, что пора бы выйти за рамки продовольственной гуманитарной помощи к чему-то более существенному», — заявил российский дипломат.



При этом он отметил, что взгляд на ситуацию становится более реалистичным, и это вселяет в него надежду, что ЕС согласится выделить деньги на конференции по Сирии, которая должна пройти этой весной в Брюсселе. Также Чижов признал, что и Москве придётся вложиться в восстановление Сирии, хотя никаких точных сумм предложено ещё не было.



На вопрос, что же будет, если страны ЕС не станут выделять никаких денег, Чижов ответил: «Тогда они понесут ответственность за это. Мы скоординируемся с другими потенциальными игроками. Гипотетически иранцы могут сказать: «Мы дадим какое-то количество денег на восстановление». Что тогда скажет Великобритания, что скажет ЕС?»



Именно с Ираном и Турцией Россия объединилась, чтобы провести отдельные от Женевы мирные переговоры по Сирии, отмечает Financial Times. Между тем лидеры сирийской оппозиции опасаются, что, если европейские страны станут вкладывать деньги в зоны, которые контролируются Россией, Турцией и Ираном, это укрепит режим Асада экономически и поможет ему наладить свои международные отношения.