Экс-премьер Бельгии: в 2018 году Европе предстоит уравновесить Трампа, Россию и Китай

2018 год будет для Евросоюза решающим, пишет бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в статье для немецкого журнала Focus Online. Европе предстоит сделать большой шаг вперёд по укреплению сплочённости и солидарности, провести необходимые реформы и стать противовесом Трампу, России и Китаю.

В 2017 году Европа заняла позицию противостояния национализму, пишет эксперт немецкого журнала Focus Online, бельгийский политический деятель и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

Конечно, «Альтернатива для Германии» набрала больше 12% и прошла в бундестаг, а в Австрии частью правительства стала правая популистская Австрийская партия свободы. Однако Герт Вилдерс и Марин Ле Пен не достигли успеха, который им предрекали. В свою очередь брексит, в связи с которым Европе пророчили эффект домино и дальнейший распад ЕС, в действительности намного больше сплотил оставшиеся 27 стран Евросоюза, считает бельгийский политик.

Кроме того, возникли такие движения, как «Пульс Европы», собравшие и направившие вовне эмоции, которых зачастую не хватало в общественном восприятии, — в частности, ясное выражение поддержки Европе и понимание того, что «Европа — наше будущее», пишет Верхофстадт.

В своей статье он признаёт, что Европейский союз не совершенен. Он нуждается в модернизации и реформировании, чтобы отвечать требованиям XXI столетия. Однако именно «европейский проект, европейская идея — это лучшее, что мы можем пожелать для нашего континента. И если бы у нас ещё не было ЕС, мы бы наверняка основали бы его сейчас», — уверен экс-премьер Бельгии.

Потому что сейчас, когда с одной стороны Россия демонстрирует склонность к экспансии, а с другой — американский президент желает поспорить с лидером Северной Кореи о том, у кого ядерные боеголовки мощнее, Европа легко могла бы расслабиться или даже разделиться на множество национальных государств. Однако на самом деле именно сейчас необходимо, чтобы ЕС взял на себя больше глобальной ответственности и чтобы у него была такая возможность, настаивает автор статьи.

Будет ли 2018-й годом реформ? Для этого есть все решающие предпосылки, пишет Ги Верхофстадт в немецком журнале. В этом году должно начаться проведение давно назревавших реформ, которые сделают Европу более дееспособной и более стабильной.

Для этого необходимо развивать европейскую оборонную политику и политику безопасности, чтобы эффективнее бороться с терроризмом и стать более независимыми в военном отношении. Нужно разработать европейские миграционные правила и усовершенствовать защиту европейских границ и берегов, чтобы можно было гуманно и тщательно урегулировать кризис с беженцами. Также надо укрепить банковский союз и провести реформирование еврозоны для укрепления евро. Помимо этого, необходимы амбициозное соглашение о свободной торговле для усиления европейской экономики и глобализация с учётом европейских стандартов.

В 2018 году нужно достичь прогресса по брекситу. Европа должна разработать окончательный вариант соглашения о выходе Великобритании из ЕС и регламентировать отношения 27 стран Евросоюза с Лондоном. Как граждане, так и отдельные компании и экономика по обе стороны Ла-Манша в целом нуждаются в надёжном планировании и заслуживают его, подчёркивает бельгийский политик.

В то же время он отмечает, что ситуация в Польше и Венгрии внушает беспокойство в предстоящем году. Поэтому надо как следует задуматься о европейских ценностях и европейской солидарности, призывает эксперт Focus Online. Надо защищать такие ценности, как демократия, правовое государство, независимое правосудие, свобода выражения мнения. Европейское сообщество — это не нечто само собой разумеющееся, и необходимо последовательно вступаться за общие европейские ценности, настаивает бельгийский политик.

«В общем, ЕС в 2018 году должен сделать большой шаг вперёд в том, что касается солидарности и сплочённости, и стать основанным на свободолюбивых ценностях в противовес Трампу, России и Китаю. И он это может, нужно лишь достаточно мужества и воли к проведению реформ», — резюмирует Ги Верхофстадт.

Бывший премьер-министр Бельгии напоминает о том, что французский президент Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении призывал работать над созданием более сплочённой Европы и заново открыть европейское честолюбие. Именно это сейчас и нужно, считает Верхофстадт: больше европейской амбициозности, больше мужества для Европы. Нельзя терять времени, предостерегает бельгийский политик в статье для Focus Online.