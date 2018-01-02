WSJ: Франция теряет интерес к «заморской» торговле и поворачивается к России и Китаю

На фоне прихода к власти Дональда Трампа и брексита Париж начал рассматривать Россию и Китай как противовес неустойчивым торговым отношениям с США и Великобританией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра. По словам министра, Франция также обеспокоена тем, что в случае введения «экстерриториальных санкций» против России США могут стать «жандармом мировой торговли».

Франция теряет интерес к трансатлантической торговле. В интервью The Wall Street Journal министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж рассматривает Китай и Россию в качестве противовеса всё более неустойчивым торговым отношениям с США и Великобританией.

Это заявление, отмечает газета, показывает, что европейские державы собираются пересмотреть свои традиционные торговые связи на фоне брексита и прихода к власти президента США Дональда Трампа.

«Мы собираемся отойти от мира, где доминирующую роль играют исключительно трансатлантические отношения, и начать придерживаться более сбалансированного подхода», — заявил Ле Мэр. По его словам, Фрация собирается создать торговую «магистраль», которая идёт из Европы в Пекин через Москву.

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается заняться именно этим во время своего первого визита в Китай, который состоится в январе, а также на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге в мае.

Тем не менее The Wall Street Journal сомневается, что Парижу удастся с лёгкостью заменить США и Великобританию на восточных партнёров. В 2016 году торговый оборот Франции с США и Великобританией составил €119,5 млрд, в то время как с Китаем и Россией — всего €79,1 млрд.

Решение правительства Макрона «расширить торговые горизонты» во многом вызвано растущей пропастью между Европой и Вашингтоном. В декабре Ле Мэр и ещё четыре европейских министра финансов отправили главе Минфина США Стивену Мнучину письмо, в котором выражали обеспокоенность пересмотром законов о налоговой прибыли организаций, что дало американским фирмам преференции и в некоторой степени лишило их стимула вкладывать деньги в Европу.

«США — близкий союзник и главный торговый партнёр Европы, но мы видим очевидные трудности, — подчеркнул министр.

Ле Мэр также выступил с критикой в адрес Вашингтона по поводу сохранения угрозы введения «экстерриториальных санкций» — комплекса законов, который позволит США наказывать иностранные компании за ведение дел в России. По словам министра, эти санкции превратят США в «фактического жандарма мировой торговли».

Приехав в Москву, отмечает издание, Ле Мэр работал над оживлением экономических связей с Россией, которые серьёзно пострадали от введённых ЕС санкций после «аннексии Крыма».

На переговорах стороны согласились начать техническое сотрудничество между правительственными экспертами и некоторыми французскими компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии. По словам Ле Мэра, Россия и Франция должны укреплять экономическое сотрудничество и готовиться к дню, когда санкции будут сняты.

«Условия для снятия или смягчения санкций ещё не созрели, но я надеюсь, очень надеюсь, что ситуация изменится», — подытожил французский министр.