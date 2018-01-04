Süddeutsche Zeitung: немецкие туристы устремились в Россию, забыв о Крыме

В 2017 году было отмечено рекордное число учебных поездок из Германии в Россию, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Аннексия Крыма» и конфликт в Донбассе, кажется, «забыты», и на 2018 год прогнозируется ещё большее число немецких туристов, добавляет издание.
Немецкие фирмы, занимающиеся организацией учебных поездок, сообщили о «рекордном числе туристов», в частности в Россию, пишет журналист Süddeutsche Zeitung Йохен Темш. «Люди хотят посетить не только церкви, но и узнать народ и культуру», — отметил представитель компании Studiosus Франо Илич.
Самыми популярными странами для учебных поездок стали Италия, Испания, Греция и Россия. По словам директора фирмы Gebeco Ури Штайнвега, 2017-й был «самым лучшим российским годом». Об «аннексии Крыма» и конфликте в Донбассе, кажется, «забыли». «В настоящее время более сильным является желание увидеть страну, чем неприязнь к Путину», — заявил Илич.
На 2018 год прогнозируется ещё более высокий спрос, несмотря на чемпионат мира по футболу, который, как правило, «скорее отпугивает учащихся», отмечает автор материала. При этом речь не идёт о «массах туристов, направляющихся в Санкт-Петербург». В общей сложности за весь год в учебных целях выехали около 300 тыс. туристов, резюмирует автор Süddeutsche Zeitung.
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