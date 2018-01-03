CNN: не прошло и года, а Трамп уже меряется с Ким Чен Ыном «красными кнопками»

Дональд Трамп опубликовал сообщение в Twitter, в котором попросил передать главе КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть ядерная кнопка, и она больше и мощнее. Впрочем, по мнению гостя CNN конгрессмена Джима Хаймса, эти слова, наоборот, свидетельствуют о слабости американского президента.

Добрый вечер. Не с этого мы хотели начать наш выпуск, но президент Трамп только что опубликовал сообщение в Twitter, и это бомба практически в буквальном смысле. Отвечая Ким Чен Ыну, президент написал: «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка всегда у него на столе». Может кто-нибудь из его истощённого и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, и моя кнопка работает». Это правда, это случилось на самом деле.



Конгрессмен Хаймс, вы, конечно же, слышали об этой записи. Что вы можете сказать по этому поводу?



ДЖИМ ХАЙМС, демократ, член комитета по разведке в палате представителей: Знаете, Андерсон, прошло всего два дня с начала нового года, а для последователей Фрейда по всему миру, можно сказать, год уже удался на все сто. У меня три догадки, почему президенту нужно показать, что он больше и сильнее кого бы то ни было.



Во-первых, зачем подначивать этого непредсказуемого лидера Северной Кореи показать свои возможности? Ведь это может очень быстро осуществиться. Во-вторых, мне кажется, Трамп видит в этом демонстрацию силы, но каждый, кто был на школьной площадке ещё в первом классе, понимает, что чаще всего тот, кто больше всех задирается, на самом деле самый слабый.



И в третьих — и это меня очень настораживает, — помните, этот день начался с заявления в Twitter, в котором президент приписал себе заслугу в том, что в США не произошло ни одной авиакатастрофы. В этом и всех остальных твитах, и в последнем тоже меня очень беспокоит, что сейчас, как ни странно, слова президента Соединённых Штатов больше ничего не значат. Потому что они звучат очень странно, нелепо, лживо и инфантильно. Раньше никогда такого не бывало, чтобы слова президента Соединённых Штатов ничего не значили.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 января 2018 года.