Al Jazeera: северокорейская угроза не впечатляет Голливуд так, как «ядерный кошмар» холодной войны

«Ядерный ужас», пронизывавший американское общество вплоть до распада Советского Союза, был настолько всеобъемлющим, что даже оказал влияние на популярную культуру США, говорится в сюжете Al Jazeera. Между тем, как это ни удивительно, угроза, которая исходит в настоящий момент от КНДР, настолько сильных эмоций ни в обществе, ни в Голливуде не вызывает, констатирует корреспондент канала.

Ядерное уничтожение почти без предупреждения — к такой ужасной судьбе учили относиться со страхом и готовили поколение, взрослевшее в 50-е и 60-е годы прошлого века.



ГОЛОС ДИКТОРА: Первым делом — пригибаемся, а следом — укрываемся.



Для школьников организовывали учения, чтобы показать им, как избежать того, чтобы превратиться в пепел.



ГОЛОС ДИКТОРА: Все мы знаем, что ядерная бомба — очень опасное оружие. И, поскольку её могут применить против нас, нам нужно к этому готовиться.



В обучающих фильмах детям велели держать ухо востро и следить, не пролетает ли рядом советский самолёт, а заслышав рёв сирены воздушной тревоги, — бежать в укрытие.



РОБЕРТ ИНГЛИШ, сотрудник факультета международных отношений Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: Нас предупреждали: вспышка будет первым, что мы увидим. Нужно было убраться подальше от окон и забраться под парту. Создавалось ощущение, что везде будут невероятные разрушения, а мы будем всего лишь крохотными пешками, кусочками мусора, и надо было прятаться в любой трещинке, какую удастся отыскать.



Голливуд отреагировал на этот глубинный страх, поставив на поток производство рождённых ядерным кошмаром монстров: из зон, где проводились испытания атомных бомб, вылезали гигантские муравьи, а порой — и гигантские радиоактивные пауки, которые затем нападали на людей, а люди, искупавшись в ужасном радиоактивном излучении, вырастали, превращались в исполинские и грозные символы разрушения.



Своего пика ужас достиг в 1962 году с началом Карибского кризиса, в результате которого США и СССР оказались на пороге конфликта…



ДЖОН КЕННЕДИ, президент США: Мы решились на сложный и опасный шаг.



…однако, когда две сверхдержавы договорились о смягчении напряжённости и сокращении ядерных арсеналов, он спал. Тем не менее при ястребе Рональде Рейгане страх взаимного гарантированного уничтожения резко вернулся.



РОБЕРТ ИНГЛИШ: «Ядерный страх» вспыхнул вновь в начале 80-х, когда Рональд Рейган стал развивать программу «Звёздные войны» и строить экспериментальные ракеты, но до начала реформ в Советском Союзе. Мы тогда опять были на пороге войны.



На этот раз популярная культура произвела на свет не гигантских насекомых, а реалистичную и мощную иллюстрацию ядерной войны, показанную в популярном телефильме под названием «На следующий день».



После распада Советского Союза большинство американцев быстро отбросили свои ядерные кошмары. Теперь же появилась новая угроза, но — по крайней мере пока — сопутствующего страха ещё нет.



РОБЕРТ ИНГЛИШ: Мы, по всей видимости, проходим сейчас через очень опасный период в отношениях с Северной Кореей, но такого резонанса, который влекли за собой ядерные кризисы в прошлом, это не вызывает. Удивительно, правда?



Быть может, популярная культура просто не успела «переварить» северокорейскую угрозу и решить, как на неё реагировать.

Роб Рейнольдс, Al-Jazeera, Лос-Анджелес.