На рубеже 2017 и 2018 годов мире сложилась очень опасная ситуация, пишет Die Welt. Многие конфликты могут привести к серьёзным экзистенциальным противоречиям и спровоцировать войну. При этом мировые политические элиты сейчас очень слабы и не способны справиться с кризисами, негодует автор статьи Михаэль Штюрмер.
Ситуация в мире давно не была такой сложной, противоречивой и опасной, как в начале 2018 года, пишет Die Welt. Политические элиты слабы как никогда и не способны справиться с кризисными ситуациями, сокрушается автор статьи Михаэль Штюрмер. В местах раскола Европы и на пограничных территориях, особенно на трансатлантической дуге обороны, немецкие политики уже давно выступают ниже своей весовой категории и не оправдывают ожиданий, которые возлагают на них соседи. После выборов в бундестаг 24 сентября Германия в кратчайшие сроки из фактора стабильности стала фактором дестабилизации, подчёркивает немецкий журналист.
По сравнению с нынешней ситуацией годы холодной войны были относительно стабильным периодом, пишет Die Welt. Тогда у сверхдержав были основания для «совместного формирования будущего, поиска сфер взаимопонимания и культивирования смежных интересов». Сейчас многое из этого утрачено, а главное — люди не осознают опасности, что, казалось бы, вполне разрешимые конфликты — в Крыму и на востоке Украины — и вопросы, связанные с санкциями и ответными штрафными мерами России, увеличением количества ядерного вооружения, кибератаками и гибридной войной, могут привести к серьёзным экзистенциальным противоречиям и спровоцировать войну.
Российские лидеры ещё не оправились от крушения Советского Союза, продолжает издание. НАТО же проводит политику расширения на Восток, которая в долговременной перспективе невозможна без поддержки США. Америке же всё труднее справляться с возложенными на неё задачами, а в Китае, напротив, крепнет дух геополитического соперничества. Эти процессы изменят мир и не пощадят народы Запада, предвещает Штюрмер. «Глобализация не знает пощады, не оставляет путей для отступления и не предлагает скидок», — поясняет автор статьи.
На рубеже 2017-го и 2018 года в мире сложилась очень опасная ситуация, резюмирует Die Welt. Впрочем, она всегда была напряжённой. На Земле постоянно шли бои за восстановление баланса или установление гегемонии. Происходили экономические и валютные кризисы. Сотни лет религия была главным «ресурсом для массовой мобилизации». Теперь же гибридные войны и кибератаки стали новым средством для достижения старых целей. Впрочем, всегда предпринимались и попытки договориться, наладить отношения и добиться мира — правда, обычно он длился недолго, заключает Штюрмер.
Американский актёр и режиссёр, обладатель двух премий «Оскар», после разговора с бывшей женой Дженнифер Гарнер согласился пройти курс лечения от алкогольной зависимости в одном из реабилитационных центров США.
Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна предположил, что военный парад в Киеве, проведение которого запланировано в День независимости страны, может вызвать «землетрясение» в России.
Следователи из Варшавы 3 сентября текущего года могут начать работу на месте крушения в Смоленской области самолёта, на борту которого находились представители руководства Польши во главе с экс-президентом страны Лехом Качиньским.
Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал, что в резиденции американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне установлены средства связи российского производства для ведения прямых переговоров с Москвой.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции Вашингтона против Тегерана будут более жёсткими, чем те, которые действовали в отношении Ирана до заключения СВПД по ядерной программе.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно состояния отношений Москвы и Киева.
Президент Италии Серджо Маттарелла в поздравлении, направленном в адрес украинского лидера Петра Порошенко по случаю празднования Дня независимости страны, заявил о важности выполнения минских договорённостей.
Член попечительского совета «Динамо», бывший председатель Счётной палаты России Сергей Степашин привёл в пример нападающего санкт-петербургского «Зенита» полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву, который перешёл из столичного «Динамо».
Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан»* не в состоянии удерживать захваченные территории, однако может продолжать нападения в Афганистане.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, ведёт к разрушению мирового финансового порядка.
Независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — Athletics Integrity Unit (AIU) обнародовал результаты проверки в отношении вице-президента IAAF Сергея Бубки на его причастность к коррупционной схеме вокруг Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону договорились продолжать поддерживать санкционные меры в отношении КНДР, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.