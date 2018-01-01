Die Welt: мировые политические элиты слабы как никогда

На рубеже 2017 и 2018 годов мире сложилась очень опасная ситуация, пишет Die Welt. Многие конфликты могут привести к серьёзным экзистенциальным противоречиям и спровоцировать войну. При этом мировые политические элиты сейчас очень слабы и не способны справиться с кризисами, негодует автор статьи Михаэль Штюрмер.

Ситуация в мире давно не была такой сложной, противоречивой и опасной, как в начале 2018 года, пишет Die Welt. Политические элиты слабы как никогда и не способны справиться с кризисными ситуациями, сокрушается автор статьи Михаэль Штюрмер. В местах раскола Европы и на пограничных территориях, особенно на трансатлантической дуге обороны, немецкие политики уже давно выступают ниже своей весовой категории и не оправдывают ожиданий, которые возлагают на них соседи. После выборов в бундестаг 24 сентября Германия в кратчайшие сроки из фактора стабильности стала фактором дестабилизации, подчёркивает немецкий журналист.



По сравнению с нынешней ситуацией годы холодной войны были относительно стабильным периодом, пишет Die Welt. Тогда у сверхдержав были основания для «совместного формирования будущего, поиска сфер взаимопонимания и культивирования смежных интересов». Сейчас многое из этого утрачено, а главное — люди не осознают опасности, что, казалось бы, вполне разрешимые конфликты — в Крыму и на востоке Украины — и вопросы, связанные с санкциями и ответными штрафными мерами России, увеличением количества ядерного вооружения, кибератаками и гибридной войной, могут привести к серьёзным экзистенциальным противоречиям и спровоцировать войну.



Российские лидеры ещё не оправились от крушения Советского Союза, продолжает издание. НАТО же проводит политику расширения на Восток, которая в долговременной перспективе невозможна без поддержки США. Америке же всё труднее справляться с возложенными на неё задачами, а в Китае, напротив, крепнет дух геополитического соперничества. Эти процессы изменят мир и не пощадят народы Запада, предвещает Штюрмер. «Глобализация не знает пощады, не оставляет путей для отступления и не предлагает скидок», — поясняет автор статьи.



На рубеже 2017-го и 2018 года в мире сложилась очень опасная ситуация, резюмирует Die Welt. Впрочем, она всегда была напряжённой. На Земле постоянно шли бои за восстановление баланса или установление гегемонии. Происходили экономические и валютные кризисы. Сотни лет религия была главным «ресурсом для массовой мобилизации». Теперь же гибридные войны и кибератаки стали новым средством для достижения старых целей. Впрочем, всегда предпринимались и попытки договориться, наладить отношения и добиться мира — правда, обычно он длился недолго, заключает Штюрмер.