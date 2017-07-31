Figaro: Россия и Китай обрушились на VPN — каждый по своим причинам

Друг за другом Китай и Россия принимают меры по фактическому запрету сервисов VPN, позволяющих пользователям попадать на запрещённые сайты, сообщает Le Figaro. Пекин хочет «восстановить китайский суверенитет в интернете», а Москва — предотвратить теракты, торговлю наркотиками и другие преступления. Однако некоторые активисты, включая Эдварда Сноудена, уже называют эти решения «трагичными» и квалифицируют их как «нарушение прав человека».

VPN, или «виртуальная частная сеть», — технология, которая позволяет связывать два компьютера на расстоянии. Её используют для создания локальных сетей для компаний, но в последние годы к помощи VPN всё чаще стали прибегать в стремлении обойти блокировку некоторых интернет-сайтов, пишет Le Figaro.

К примеру, если какой-нибудь китайский пользователь хочет зайти на Facebook, доступ к которому заблокирован в Поднебесной, следует воспользоваться VPN. Через эту сеть китаец подключится к компьютеру в другой стране и уже через такой «тоннель VPN» сможет попасть на социальную платформу. Более того, в большинстве случаев связь эта зашифрована, что усложняет работу цензорам и не показывает, к каким сайтам подключается пользователь. Конечно, полной анонимности такая система не гарантирует, но хлопот потенциальным следователям может добавить.

При этом VPN очень легко использовать: на компьютере или телефоне. За относительно небольшую плату многие сервисы даже предлагают подписку и специальные приложения. Как отмечает издание, подобные службы в последние годы приобрели большую популярность не только в странах, где интернет-контент подвергается цензуре, но и в демократических государствах, где с помощью VPN пользователи незаконно скачивают различные материалы в интернете.

Россия и Китай выступили против таких сервисов. И хотя ситуации в обеих странах схожи, некоторые различия присутствуют. Так, в Китае, где интернетом плотно управляет цензура, для связи с «внешним миром» к услугам служб VPN прибегают многие жители больших городов, а также сотрудники транснациональных компаний или участники стартапов. И в последние месяцы власти ещё сильнее ужесточили контроль над интернетом, стремясь «восстановить китайский суверенитет», и потребовали, чтобы телекоммуникационные компании закрыли доступ к VPN до 1 февраля 2018 года. Уже сейчас, по запросу китайского правительства, компания Apple удалила из своего онлайн-магазина все приложения для доступа к VPN.

В России в последнее время интернет тоже контролируется всё жёстче. Владимир Путин подписал законопроект, так же, по сути, запрещающий VPN и другие программы, которые позволяли обходить цензуру, вроде браузера Tor. Кремль объясняет это решение усилением мер по борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками и другими преступлениями. Но в то же время всё это происходит за несколько месяцев до президентских выборов, подчёркивает Le Figaro.

Правозащитникам такие нововведения пришлись не по душе. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал российский законопроект «трагичным решением» и «нарушением прав человека». С критикой выступили и разработчики VPN-приложений, которые, помимо прочего, были недовольны удалением своих творений из App Store. Компании Apple тоже досталось за то, что она «сдалась под давлением и пошла на нарушение прав человека, чтобы продолжить свою деятельность в Китае — на втором своём крупнейшем рынке».