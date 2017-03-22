Focus: русские шпионы в Венгрии — творят что хотят

Ведомство по защите конституции Венгрии — «по сигналу сверху» — не предпринимает абсолютно никаких мер по предотвращению операций спецслужб России, пишет немецкое издание Focus. Из-за пророссийского курса премьер-министра Виктора Орбана русские считают, что у них развязаны руки и что они могут безнаказанно осуществлять разведдеятельность на территории страны — члена НАТО и ЕС, возмущается бывший сотрудник венгерской контрразведки Ференц Катреин.

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Венгерская контрразведка не предпринимает абсолютно никаких мер по предотвращению деятельности российских спецслужб на территории Венгрии, пишет Focus.

«Мы не имели права дать ход необходимым операциям», — цитирует немецкое издание бывшего сотрудника Ведомства по защите конституции Венгрии (ВЗК) Ференца Катреина. По его словам, распоряжение о запрете проведения контрразведывательных операций поступало сверху.

«С 1999 года Венгрия является членом НАТО, а с 2004 года — Европейского союза. При правоконсервативном премьер-министре Викторе Орбане, который занимает этот пост с 2010 года, страна выбрала дружественный по отношению к России курс. Венгерские государственные СМИ часто перенимают точку зрения России на мировую политику», — подчёркивает Focus.

Как утверждает немецкое издание, в прошлом году агенты Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России якобы приняли участие в военно-прикладных учениях «неонацистской» организации «Венгерский национальный фронт».

«После всего этого русские посчитали, что теперь у них развязаны руки и они могут преспокойно расширить свою деятельность в Венгрии, ведь с ними не может случиться ничего страшного», — констатирует Катреин.

Уволился же бывший сотрудник венгерской контрразведки из-за неприязни к «пассивности в противоборстве деятельности российских спецслужб», отмечает Focus.

Фото: Reuters