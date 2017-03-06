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Kurier: АНБ устроило охоту на «главные сокровища» немецких и австрийских фирм
Охота на террористов — далеко не главный род деятельности Агентства национальной безопасности США, пишет австрийское издание Kurier. Как выяснилось, АНБ активно занимается промышленным шпионажем в Германии и Австрии и тем самым наносит огромный ущерб экономикам обеих стран.
Kurier: АНБ устроило охоту на «главные сокровища» немецких и австрийских фирм
Reuters

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Посольство Соединённых Штатов в Австрии объявило, что продаёт «АНБ-виллу» в Вене — Open Source Center переезжает в Лондон, сообщает Kurier. Австрийское издание задаётся вопросом, «что же творилось за стенами загадочной АНБ-виллы на Пётцляйнсдорфер-Штрассе»: «пост прослушки» или «безобидный» центр по сбору данных, находящихся в свободном доступе?

Подозрения появились после того, как в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден опубликовал «украденные» документы Агентства национальной безопасности США и тем самым «открыл миру глаза» на то, как работает американская спецслужба, продолжает Kurier. «Стало понятно, что лишь незначительная часть (операций АНБ. — RT) касается охоты на террористов. АНБ, как и другие спецслужбы, активно занимается промышленным шпионажем», — убеждено издание.

Немецкая компания Corporate Trust, которая предоставляет услуги в сфере борьбы с промышленным шпионажем, проанализировала все доступные в сети документы Эдварда Сноудена, касающиеся этой темы, пишет Kurier. «Результат таков: не только немецкие, но и австрийские предприятия являются целью АНБ, — констатирует издание. — При этом до сих пор не обнародовали и двух процентов сноуденских документов».

По оценкам автора исследования Флориана Эльмайера, американцы ведут слежку за более чем тысячей австрийских предприятий. Объектами шпионажа стали фирмы в таких отраслях, как энергетика, автопром, машиностроение, мобильные коммуникации, авиастроение, инновации и оборонная промышленность. Следит АНБ и за представителями австрийского финансового мира: однако не за самими банками, а за их клиентами, заявил Эльмайер в интервью Kurier.

«Ущерб для экономики огромен, — пишет издание. — В Германии ежегодно он может составлять несколько десятков миллиардов евро, по Австрии данных пока нет».

В первую очередь АНБ интересуют «главные сокровища любого предприятия: исследования, разработки и стратегия», подчеркнул глава филиала Corporate Trust в Вене Альфред Чех. По его словам, эту информацию АНБ затем предоставляет конкурентам австрийских и немецких фирм в Соединённых Штатах.

«Европейские спецслужбы и в подмётки не годятся Агентству национальной безопасности», — заключают эксперты Corporate Trust.

Фото: Reuters

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Kurier Австрия Европа
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