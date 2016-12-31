Süddeutsche Zeitung: Обама ещё у власти, а Трамп уже у власти

В Америке сейчас де-факто два президента, пишет Süddeutsche Zeitung. «В то время как Обама ещё правит и, по-видимому, хочет уладить кое-какие последние дела, Трамп уже и сам начал править», — поясняет автор статьи Хуберт Ветцель. Очевиднее всего это проявляется в вопросах ближневосточной и российской политики, подчёркивает немецкий журналист.

По идее, Дональд Трамп должен заступить на пост президента 20 января 2017 года, напоминает Süddeutsche Zeitung. Но чем ближе эта дата, тем более размытой становится грань между уходящим главой Белого дома и будущим, отмечает автор статьи Хуберт Ветцель: «В то время как Обама ещё правит и, по-видимому, хочет уладить кое-какие последние дела, Трамп уже начал править. При этом оба не всегда придерживаются одного направления. Результат: в Америке сейчас де-факто два президента».



Особенно это заметно на примере ближневосточной политики, продолжает издание. В то время как Обама поддержал резолюцию ООН против израильских поселений, Трамп поддержал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призвав Израиль «держаться». «В современной истории США такому обмену ударами нет аналогов», — подчёркивает немецкий журналист. Однако Трамп не замечает того, что своими «нападками» он подрывает авторитет не только своего предшественника, но и авторитет должности президента, которую он сам займёт. «Это может выйти боком», — предостерегает Ветцель.



Подобные расхождения у них есть и по российской политике, пишет издание. Обама решил наказать Кремль за вмешательство в американские выборы дипломатическими санкциями. Американские спецслужбы пришли к выводу, что за кибератаками на демократов и публикацией сотен компрометирующих электронных писем стоит Россия. Цель атак заключалась в том, чтобы дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу победить. Впрочем, Обама не считает, что российская поддержка предопределила исход выборов, однако оставлять безнаказанными вмешательства Москвы в ход американских выборов не собирается, поясняет автор.



Трамп же считает иначе, продолжает журналист. «Полагаю, нам надо жить дальше, — заявил будущий глава Белого дома, отвечая на вопрос о российских кибератаках. — Думаю, компьютеры сильно осложнили нашу жизнь. В эпоху компьютеров никто не знает точно, что происходит». Из этого заявления Москва может сделать вывод: то, что делает Обама, можно не воспринимать всерьёз, а Трампа не стоит бояться.



Также у «двух президентов» есть разногласия по вопросу ядерного оружия, количество которого Обама хочет сокращать, а Трамп, напротив, — наращивать. Есть разночтения и по экологической политике. А иногда кажется, как будто Обама немного дразнит Трампа. Так, например, он сказал, что победил бы его на выборах, если бы баллотировался в третий раз. Реакция Трампа была предсказуемая: он обиделся, заявив, что все сложилось бы иначе. «Однако такие колкости ничего не меняют в том факте, что 20 января Трамп останется единственным президентом», — заключает Ветцель.



Фото: Reuters