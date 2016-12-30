MSNBC: санкции США российские чиновники восприняли очень лично

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Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что она возмущена тем, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с нашими украинскими детьми».
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Эксперт рассказал о возможностях использования вторсырья в России
Генеральный директор компании РТ-Инвест Андрей Шипелов в беседе с kp.ru рассказал о возможностях использования вторсырья в России.
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Футболист «Локомотива» Смолов объяснил, почему не поехал в травмпункт после ДТП
Новоиспечённый нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не явился на заседание суда, на котором рассматривался ДТП с участием спортсмена. Авария произошла в Краснодаре в ночь на 1 августа.
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ОНФ и Генпрокуратура намерены предложить президенту поправки к антиэкстремистскому закону
Активисты Общероссийского народного фронта проводят анализ правоприменительной практики по статье о возбуждении ненависти и вражды.
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Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных «Миротворца»
Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста сезона-2017/18 в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трёх кандидатов на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2017/18.
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Москалькова попросила ФСИН сфотографировать Сенцова для Денисовой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
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В УЕФА ждут дополнительных сведений о нападении на российских журналистов в Греции
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
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СМИ: В Москве произошёл пожар в здании торгово-строительного комплекса
В Москве на Калужском шоссе произошло возгорание в здании торгово-строительного комплекса «Молоток».
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В «Спартаке» прокомментировали инцидент с российскими журналистами в Греции
Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.
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В Совфеде предложили отказаться от доллара в ответ на американские санкции
Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в качестве ответа на санкции США России стоит отказаться от использования доллара.
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Средняя цена на бензин в России за неделю снизилась на 5 копеек
По статистике Росстата, средняя розничная стоимость литра бензина по России за неделю с 30 июля по 5 августа снизилась на 5 копеек — до 43,27 рубля.
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Россияне Бондарь и Минибаев завоевали золото ЧЕ по летним видам спорта
Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали чемпионами Европы по летним видам спорта. Чемпионат проходит в шотландском Эдинбурге.
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Московские школьники завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах
В пресс-службе департамента образования Москвы рассказали, что столичным школьникам удалось завоевать девять из 14 золотых медалей по пяти дисциплинам на международных олимпиадах.
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В ОБСЕ заявили об увеличении числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что на прошлой неделе было зафиксировано 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.
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Названа дата прощания с артисткой Тамарой Дегтярёвой
Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтярёвой пройдёт 11 августа в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.
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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Россию
Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции в августе.
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Захарова назвала Макфола специалистом по отчаянию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего посла США в Москве Майкла Макфола специалистом по отчаянию.
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Украинский полузащитник отказался переходить в клуб АПЛ
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отказался переходить в другой клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон».
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УЕФА объявила номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов
УЕФА объявила номинантов на звание лучших футболистов Лиги чемпионов — 2017/18 в своих амплуа.
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Россия направила ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить ситуацию с визами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.
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Адвокат прокомментировал приговор суда «банде ГТА»
Адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнёры» Денис Скрябин в беседе с радио Sputnik прокомментировал приговор суда, вынесенный членам «банды ГТА».
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В Подмосковье планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году
В Московской области планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году, сообщает kp.ru со ссылкой на гендиректора компании «РТ-Инвест» Андрея Шипелова.
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В Госдепе допустили возможность снижения уровня дипотношений с Россией в рамках новых санкций
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что новые антироссийские санкции, вводимые американской стороной в связи с инцидентом в британском Солсбери, на втором этапе могут включать понижение уровня дипломатических отношений.
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Около 30 детей погибли при нападении на автобус в Йемене
В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что в результате нападения на автобус в йеменском городе Саада погибли по меньшей мере 29 детей во возрасте до 15 лет.
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«Краснодар» договорился о трансфере исландского защитника
ФК «Краснодар» договорился о приобретении исландского защитника шведского «Норчёпинга» Йона Гудни Фьолусона.
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Адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях по делу о «вмешательстве»
Адвокаты главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос комитета сената США по разведке, в котором его просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в выборы в Соединённых Штатах.
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В аэропорту Симферополя встретили трёхмиллионного пассажира с начала года
В четверг, 9 августа, в аэропорту Симферополя встретили трёхмиллионного пассажира с начала года, сообщает РИА Новости Крым.
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МИД России назвал дискриминационными новые правила для журналистов в Бельгии
Новые правила проверки безопасности журналистов в Бельгии можно назвать дискриминационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
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СМИ: Рынок ипотеки в России вырос на 73% за полгода
За шесть месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали населению 1,3 трлн рублей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.рф» и FrankRG.
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В РАН оценили новые американские санкции против России
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил новые американские санкции против России.
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Коллега Тамары Дегтярёвой прокомментировал сообщения о смерти актрисы
Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Николай Иванов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти актрисы Татьяны Дегтярёвой.
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Синоптики прогнозируют похолодание в Москве после жарких выходных
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Москве после жарких выходных.
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Савченко обвинила полицейского в применении силы против её сестры и матери
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что сотрудник правоохранительных органов страны применил силу против её сестры и матери.
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Игнатьев о трансфере Смолова: мечта каждого футболиста — выступление в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил мнение, что одной из причин перехода экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в московский «Локомотив» стала возможность выступить в Лиге чемпионов.
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Погибшие в горах Кабардино-Балкарии бойцы Росгвардии находились на сборах
Четверо бойцов Росгвардии, погибших при сходе лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии, находились на сборах по повышению квалификации инструкторов горной подготовки.
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Глава МИД Великобритании обвинил Россию в поддержке использования химоружия
Глава МИД Великобритании Джереми Хант отнёс Россию к государствам, которые применяют и поддерживают использование химического оружия.
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Захарова прокомментировала инцидент со случайно запущенной над Эстонией ракетой
Действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности, а не укрепляют её. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской обороны в Греции после пожаров
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской обороны после природных пожаров в стране, жертвами которых стали более 90 человек.
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Смолов возместил нанесённый при ДТП в Краснодаре ущерб
Футболист сборной России по футболу Фёдор Смолов, перешедший в «Локомотив» из «Краснодара», полностью оплатил ремонт снесённых в результате аварии дорожных ограждений.
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СМИ: В Эстонии произошёл пожар на центральном военном полигоне
На территории Центрального полигона Сил обороны Эстонии в деревне Лясна произошёл пожар.
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Суд оставил под арестом фигуранта дела об избиении заключённого в ярославской колонии
Ярославский областной суд не удовлетворил жалобу на арест фигуранта дела об избиении заключённого в колонии.
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В МИД России заявили, что ситуация с Вышинским находится на контроле посольства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, который был арестован в Киеве.
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Южная Корея и КНДР провели переговоры об объединении железных дорог
Представители КНДР и Южной Кореи обсудили вопросы, связанные с модернизацией железных дорог двух стран для их возможного объединения в единую сеть.
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Силуанов прокомментировал ситуацию на российских финансовых рынках
Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.
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Захарова заявила, что на Бутину в США оказывается психологическое давление
На арестованную россиянку Марию Бутину в США оказывается психологическое давление. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Союзе театральных деятелей выразили соболезнования в связи со смертью актрисы Дегтярёвой
Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Евгений Стеблов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью советской и российской актрисы театра и кино Тамары Дегтярёвой.
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Гаджиев: Смолов ещё не исчерпал свой потенциал
Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что в будущем 28-летний нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов сможет показывать более высокий уровень игры.
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Подозреваемый в убийстве журналиста Дениса Суворова задержан в Нижнем Новгороде
Подозреваемый в убийстве журналиста Дениса Суворова задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
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Актриса Мария Симдянкина вышла из комы
Актриса и хореограф Мария Симдянкина вышла из комы, сообщила её подруга Елена Ксенофонтова.