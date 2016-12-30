MSNBC: санкции США российские чиновники восприняли очень лично

Комментарии российских политиков по теме недавно введённых США санкций показывают, насколько личными являются разногласия между Вашингтоном и Москвой, считает MSNBC. При этом телеканал отмечает, что «насмешка», с которой российские политики говорят о санкциях, необходима для того, чтобы повысить популярность российского правительства и Владимира Путина среди российского населения.

Итак, Мэтт, прежде всего, ответьте, отреагировала ли официально Россия на всё это?

МЭТТ БРЭДЛИ, корреспондент MSNBC: Что ж, Крейг, определённо. Мы постепенно, капля за каплей, получаем возмущённую реакцию от российских чиновников. Не только от правительства, но и от других политиков. Так, Министерство иностранных дел только что назвало санкции контрпродуктивными мерами, которые навредят восстановлению отношений России и США. Кроме того, мы получаем реакцию и от других людей. Например, председатель комитета Совета Федерации по международным делам назвал санкции «агонией даже не хромых уток*, а политических трупов».

Мы, Крейг, в последние несколько дней получаем довольно много комментариев от российских политиков. Это лишь показывает, насколько личными являются эти разногласия.

Следует помнить, что это не экономические санкции, они не направлены против компаний или же правительства как такового. Они направлены против отдельных дипломатов. Так что вся эта ситуация не выходит за рамки дипломатии и разведки. И в некоторых сделанных на данный момент заявлениях уже были обвинения в адрес администрации Обамы в том, что она таким образом выражает свою злость и негодование из-за проигранных выборов и разбрасывается ответными мерами, чтобы оправдаться перед населением.

Такая точка зрения американской публике может показаться странной, но такие заявления действенны в отношении российской аудитории, и Владимир Путин ими пользуется уже очень много лет. Экономика России сильно ослабла — и не только из-за низких цен на нефть, но также из-за санкций, которые США наложили на Россию по другим причинам: к примеру, за аннексию Крыма в 2014 году.

Так что российские власти продолжают с насмешкой комментировать подобные события. Такой подход очень помог Путину выставить себя защитником Востока от Запада, сильным лидером, который выступает против слабовольной и бесхарактерной демократии Обамы, — вот какой образ Путин пытается создать у всего народа.

И пока что эта тактика невероятно эффективна. Его популярность растёт, несмотря на то что население России теряет деньги и становится все беднее.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2016 года.

* Хромая утка — так называют президента США, второй срок которого подходит к концу и он не может быть переизбран (прим. RT).