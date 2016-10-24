Юмористы France Inter представили, как Путин оккупирует Францию и станет императором

В юмористической передаче на радиостанции France Inter ведущий Даниэль Морен выступил в роли типичного сторонника теорий заговора и «разоблачил» захватнические намерения России и своих коллег-коллаборационистов. В итоге его рассуждения довели его до неутешительного вывода: российские военные корабли плывут не в Сирию, а чтобы оккупировать Францию, и российский президент скоро станет французским императором Владимиром Первым.

Ведущие радиопередачи на France Inter разыграли юмористическую миниатюру, в которой один выступил в роли типичного сторонника теорий заговора, а второй пытался вразумить своего коллегу.

«Несколько дней назад, когда я вам говорил, что Владимиру Путину не понравится, что Франсуа Олланд жеманится и угрожает ему разговорами о ситуации в Сирии, я не шутил. Вы видели, что произошло на этих выходных? Российский авианосец в сопровождении по меньшей мере четырех других военных кораблей проплыл мимо Бретани. Нам хана!» – начал «нагнетать панику» Даниэль Морен.

«Не стоит паниковать, Даниэль, русские проплыли там, чтобы отправиться в Средиземное море и приблизиться к Сирии», – стал его «успокаивать» Эрик Дельво. «Нет, этого не может быть! Боже, Эрик, вам Кремль заплатил или что?! – возмутился Морен. – На самом деле, это чтобы занять удобную позицию и укокошить нашего президента. Президента, а заодно и нас! Нам хана! Эти хитрые русские ждут не дождутся, чтобы нас истребить!»

Когда «разумный» Эрик Дельво стал настаивать на том, что это всего лишь военный маневр, его коллега-паникер тут же обвинил его в предательстве. «Вы заключили сделку с дьяволом! Думаете, я не слышал, как вы сегодня утром насвистывали "Калинку" в коридоре? Предатель несчастный! – разошелся Морен. – Я знаю, что на France Inter не платят, но это не повод предавать Францию за несколько рублей! Вы мне отвратительны, Эрик. Отвратительны! Я видел в вас Жана Мулена*, а вы оказались подлым Морисом Папоном**. Даже хуже того –Папоновым!»

Второму ведущему France Inter – специалисту по геополитике Антони Белланже – тоже досталось от «разоблачителя» Морена: он назвал его Иудой, поскольку тот промолчал, когда «дробилка сибирского тирана» прошла почти вплотную к французским берегам. А литературный обозреватель Огюстен Трапнар, по его словам, ходил в русской шапке, и, не ровен час, через несколько недель в дирекции французского радио будут одни русские фамилии.

Но на этом «разоблачения» не закончились. По мнению Морена, французским социалистам плевать на их неизбежное поражение на следующих выборах, поскольку они прекрасно знают, что Путин казнит Олланда и станет императором Владимиром Первым. А всех неугодных он отправит в трудовые лагеря «долбить камни вокруг озера Байкал». Единственную надежду Морен возлагает на ведущего Патрика Коэна, который не боится лютого мороза.

* Жан Мулен – герой французского движения Сопротивления времен Второй мировой войны (прим. RT).

** Морис Папон – известный высокопоставленный функционер режима Виши, коллаборационист (прим. RT).

Фото: Reuters