wPolityce: Польша призвала Данию заблокировать «Северный поток – 2»

Глава дипломатического ведомства Польши уверен, что необходимо создать препятствия для строительства газопровода «Северный поток – 2», пишет портал wpolityce.pl. В связи с этим он призвал власти Дании к тому, чтобы те отказались от прокладки участка газопровода в своих территориальных водах.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Данию не разрешать прокладку участка газопровода «Северный поток – 2» в своих территориальных водах недалеко от Борнхольма. Призыв был поддержан литовскими и эстонскими дипломатами, пишет портал wpolityce.pl.
На призыв польского министра прореагировали самые большие датские партии. Однако еще нет официальной позиции датского правительства. Пресс-секретарь Либеральной партии убеждает, что вопрос «Северного потока – 2» является политическим. «Мы знаем то, как Россия вела себя в последние годы. В соответствии с ее поведением по отношению к нашим друзьям из Европы мы точно хотели бы оказаться с правильной стороны», – заявил Майкл Аструп Йенсен.
Критически в отношении проекта газопровода настроена также Социал-демократическая партия Дании, отмечает портал.
«В большей степени это политика, а ключевым является график реализации, так как мы имеем дело с агрессией России в отношении друзей в Европе», – заявила пресс-секретарь Социал-демократической партии.
В свою очередь пресс-секретарь датской народной партии Сорен Есперсен заявил, что в долгосрочной перспективе нельзя считать Россию вражеской страной. Он констатировал, что когда через несколько лет отношения с россиянами наладятся, окажется, что «Северный поток – 2» был хорошей идеей. Он подчеркнул, что «торговля и энергетическое сотрудничество помогут нам наладить отношения с Россией».
Газопровод «Северный поток – 2» должен проходить из России в Германию через воды Балтийского моря, резюмирует польский портал wpolityce.pl.
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